Giornata Mondiale della Vista: a Imperia visite oculistiche gratuite per tutta la cittadinanza

La prevenzione della salute degli occhi passa anche attraverso controlli periodici e diagnosi tempestive. È questo il messaggio che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Imperia vuole rilanciare in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che quest’anno si celebra giovedì 8 ottobre.

L’iniziativa, promossa in Italia dalla Fondazione IAPB Italia ETS, con il supporto dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, coinvolge numerose città italiane con momenti di informazione, sensibilizzazione, screening e consulenze gratuite.

Anche la Sezione Territoriale UICI di Imperia ha scelto di aderire concretamente alla campagna di prevenzione, organizzando nella mattinata di giovedì 8 ottobre una speciale giornata dedicata alla salute degli occhi.

Dalle 8.30 alle 13, in piazza Dante a Imperia, davanti all’ex Palazzo Civico, sarà possibile sottoporsi a visite oculistiche gratuite, effettuate dalla dottoressa Nadia Pollarolo, a bordo del camper oculistico appositamente attrezzato e messo gentilmente a disposizione dal Lions Club La Torre di Imperia.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per dedicare qualche minuto alla salute dei propri occhi, ricevere una consulenza specialistica e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

La Giornata Mondiale della Vista nasce proprio con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di cittadini, istituzioni e comunità scientifica sulla necessità di attribuire alla salute visiva l’importanza che merita. In Italia la ricorrenza è promossa dalla Fondazione IAPB Italia ETS, Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che dal 2002 porta avanti iniziative di sensibilizzazione sul tema.

Secondo i dati riportati da IAPB Italia, nel mondo oltre 2,2 miliardi di persone convivono con una riduzione della vista o con cecità e, in almeno la metà dei casi, la perdita visiva potrebbe essere prevenuta o trattata efficacemente attraverso la diagnosi precoce, cure appropriate e un adeguato accesso ai servizi sanitari.

Un tema che riguarda tutte le fasce d’età. Da una parte, infatti, l’invecchiamento della popolazione porta a una crescente diffusione di patologie oculari cronico-degenerative come glaucoma, degenerazione maculare legata all’età e retinopatia diabetica; dall’altra, desta attenzione anche il rapido incremento della miopia tra bambini e adolescenti.

«La prevenzione non è un gesto occasionale ma una pratica quotidiana», è il messaggio sottolineato da IAPB Italia in occasione della Giornata Mondiale della Vista, con la convinzione che sia fondamentale impegnarsi affinché nessuno perda la vista per cause evitabili.

È proprio questo lo spirito con cui l’UICI ETS-APS – Sezione Territoriale di Imperia invita la popolazione a partecipare all’iniziativa di giovedì 8 ottobre.

L’appuntamento è dunque per giovedì 8 ottobre, dalle 8.30 alle 13, in piazza Dante a Imperia, davanti all’ex Palazzo Civico.

Un’occasione importante e concreta per prendersi cura della propria salute visiva e ricordare che la prevenzione può fare la differenza.