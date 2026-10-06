Taggia, via i motorini abbandonati dalle strade: primo intervento, recuperati 16 mezzi (Foto)

Sedici motorini abbandonati rimossi dalle strade del territorio comunale. È il bilancio del primo intervento avviato questa mattina a Taggia per il recupero e il successivo smaltimento dei motocicli lasciati da tempo sul suolo pubblico.

Un'operazione che ha visto lavorare insieme Ufficio Ambiente, Polizia locale e Amaie, alla quale ha partecipato direttamente anche il vicesindaco Espedito Longobardi, presente durante tutte le attività insieme al geometra Maurizio Liberto dell'Ufficio Ambiente. A completare l'intervento la ditta incaricata della demolizione e dello smaltimento dei mezzi recuperati.

Dalle segnalazioni dei cittadini all'intervento. Il lavoro di questa mattina arriva al termine di un'attività avviata raccogliendo le indicazioni dei residenti e proseguita attraverso diversi sopralluoghi sul territorio. Una ricognizione che ha permesso di individuare i motorini effettivamente abbandonati e di organizzare le successive operazioni.

Longobardi ha seguito l'intervento sul posto, insieme agli uffici e agli operatori impegnati nelle diverse fasi della rimozione. Il primo bilancio ha portato al recupero di 16 motorini, privi di targa e abbandonati da tempo, alcuni dei quali erano ormai diventati anche un problema di decoro urbano. L'attività non si è concentrata in una sola zona, ma ha interessato Taggia, Levà e Arma di Taggia, comprese alcune vie del centro storico tabiese.

Non basta semplicemente portarli via. Dietro alla rimozione dei motorini c'è infatti un procedimento più articolato rispetto alla normale raccolta di un rifiuto abbandonato. Una volta completate le verifiche e recuperati i mezzi, entra in gioco la ditta specializzata incaricata di procedere alla demolizione e allo smaltimento.

Un aspetto non secondario è quello economico: ogni mezzo rimosso comporta infatti costi di demolizione e smaltimento, motivo per cui il servizio viene programmato attraverso interventi organizzati e non può ridursi alla semplice rimozione dalla strada.

Un primo passo. Quella di oggi viene considerata una prima operazione e l'intenzione è quella di proseguire progressivamente con altre situazioni individuate sul territorio. Il risultato della prima giornata è comunque significativo: 16 motorini tolti dalle strade in poche ore, dopo le segnalazioni dei cittadini e il lavoro di verifica svolto dagli uffici. Un intervento che punta non soltanto a liberare gli spazi pubblici occupati da tempo, ma anche a recuperare decoro nelle diverse zone del Comune.