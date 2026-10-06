La Liguria degli Anelli, partiti da Molini di Triora i lavori di asfaltatura per l'Anello dell'Alta Valle Argentina

Sono partiti da Molini di Triora i lavori di asfaltatura realizzati dalla Provincia di Imperia nell'ambito del progetto regionale "La Liguria degli Anelli", dedicato alla creazione e al miglioramento di itinerari cicloturistici in grado di collegare la costa con l'entroterra. Come anticipato nei giorni scorsi da Sanremo News, l'intervento interessa in particolare il territorio dell'Alta Valle Argentina e rappresenta uno dei tasselli del più ampio progetto regionale dedicato alla mobilità cicloturistica. L'obiettivo è rendere i percorsi più sicuri e fruibili, favorendo al tempo stesso la scoperta dei borghi e del patrimonio paesaggistico dell'entroterra. Un intervento che punta quindi a trasformare le strade già esistenti in veri e propri itinerari dedicati al turismo outdoor.

Il tratto interessato rientra nell'Anello dell'Alta Valle Argentina, un itinerario di circa 94 chilometri che dalla zona di Bordighera e Ventimiglia si sviluppa verso Dolceacqua, Pigna e Molini di Triora, per poi ridiscendere in direzione di Taggia e Riva Ligure, dove si raccorda con la Ciclovia Tirrenica. Un percorso pensato per mettere in collegamento territori molto diversi tra loro, dalla costa ai borghi dell'entroterra, valorizzando le caratteristiche naturali e culturali del Ponente ligure. Il progetto non riguarda soltanto il rifacimento della pavimentazione stradale, ma prevede anche servizi specifici per i cicloturisti, colonnine di ricarica per le e-bike e una segnaletica coordinata lungo l'intero itinerario.

"Con l'avvio dei lavori passiamo dai progetti agli interventi concreti sul territorio – dichiara l'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –, La Liguria degli Anelli nasce proprio con l'obiettivo di collegare costa ed entroterra attraverso percorsi capaci di valorizzare borghi, paesaggi e attività outdoor". L'assessore sottolinea quindi come il miglioramento della viabilità possa avere una ricaduta diretta sull'esperienza dei visitatori, rendendo più accessibili alcuni dei territori dell'entroterra ligure. "Rendere queste strade più fruibili significa migliorare l'esperienza di chi le percorre in bicicletta e, allo stesso tempo, rafforzare l'attrattività turistica delle nostre vallate", aggiunge Lombardi, evidenziando il ruolo strategico assunto dal cicloturismo all'interno dell'offerta regionale.

L'intervento complessivo ammonta a 600mila euro, con 300mila euro di risorse regionali e un cofinanziamento da parte della Provincia di Imperia. "La Liguria degli Anelli" utilizza la Ciclovia Tirrenica come dorsale costiera dalla quale sviluppare una serie di itinerari verso l'entroterra, creando una rete capace di mettere in relazione borghi storici, aree naturalistiche ed eccellenze enogastronomiche. Il progetto interessa le diverse province liguri e punta a costruire un'offerta turistica coordinata, nella quale la bicicletta diventa uno strumento per conoscere e attraversare il territorio. Per l'Imperiese, l'Anello dell'Alta Valle Argentina rappresenta in questo senso un collegamento particolarmente significativo tra il mare e le vallate montane.

A sottolineare l'importanza dell'intervento è anche la sindaca di Molini di Triora, Manuela Sasso, che evidenzia le ricadute attese per il territorio. "Un intervento fondamentale per questo territorio bellissimo, votato al turismo e all'outdoor – dichiara –, i collegamenti saranno finalmente più fruibili grazie ai lavori di asfaltatura previsti dal progetto degli Anelli, che uniscono costa ed entroterra". Secondo la prima cittadina, il miglioramento dei collegamenti potrà avere anche un effetto immediato sull'immagine dell'Alta Valle Argentina, rendendo il territorio maggiormente attrattivo per chi sceglie la Liguria per attività legate alla natura e allo sport. "Tali interventi avranno un immediato riflesso sull'immagine di questo bel territorio montano", conclude Sasso.

Il progetto punta così a rafforzare il ruolo dell'entroterra imperiese nell'offerta turistica ligure, sfruttando una rete di percorsi che consentirà ai cicloturisti di spostarsi tra costa e vallate. L'avvio dei lavori a Molini di Triora rappresenta il passaggio dalla progettazione alla fase operativa di un intervento destinato a migliorare concretamente la fruibilità della viabilità interessata. La realizzazione delle opere, insieme ai nuovi servizi previsti lungo il tracciato, contribuirà a rendere l'Anello dell'Alta Valle Argentina più riconoscibile e organizzato. Una nuova opportunità per promuovere Molini, i borghi della Valle Argentina e l'intero entroterra attraverso un turismo sempre più orientato alla bicicletta, alla natura e alle esperienze all'aria aperta.