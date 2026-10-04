Carmo Langan, lavori di asfaltatura sulla strada tra Molini, Pigna e Dolceacqua: rifiorisce l'entroterra

Si cerca di ridare dignità alla strada di Carmo Langan, uno degli itinerari più suggestivi e strategici del profondo entroterra ligure, che collega la Valle Argentina alla Val Nervia e quindi i territori di Molini di Triora, Pigna e Dolceacqua. Dopo un'attesa che si è protratta nel tempo, sono infatti in corso i lavori di asfaltatura della carreggiata, con l'obiettivo di restituire maggiore sicurezza e percorribilità a una viabilità che rappresenta un collegamento importante non soltanto per chi vive in queste zone, ma anche per il turismo. Il nuovo asfalto, come mostrano le immagini del cantiere, sta progressivamente cancellando i segni di una strada che da troppo tempo necessitava di manutenzione.

Il Carmo Langan non è infatti una semplice strada di collegamento tra due vallate. Il percorso mette in comunicazione alcuni dei luoghi più caratteristici dell'entroterra imperiese e costituisce un itinerario particolarmente apprezzato da motociclisti, automobilisti, escursionisti e cicloturisti. La strada da Molini di Triora sale verso il valico e consente poi di raggiungere Pigna e la Val Nervia, proseguendo idealmente verso Dolceacqua. La stessa SanremoNews aveva già raccontato negli anni scorsi l'importanza di questo collegamento, ricordando come la direttrice Molini di Triora-Carmo Langan sia lunga quasi 11 chilometri, mentre quella tra Pigna e Langan raggiunge circa 13 chilometri. Sanremonews.it

Il valore dell'arteria è diventato ancora più evidente con la crescita delle iniziative dedicate al turismo lento e alla mobilità cicloturistica. Il percorso di Carmo Langan rientra infatti nel più ampio itinerario dell'Anello dell'Alta Valle Argentina, che collega la ciclovia tirrenica all'altezza di Dolceacqua con l'entroterra, arrivando fino a Colle Langan e quindi ridiscendendo verso Taggia attraverso Molini di Triora e Badalucco. Un progetto sul quale si è recentemente concentrata anche la Provincia di Imperia, con interventi di asfaltatura, segnaletica e infrastrutture per le biciclette, proprio nell'ottica di valorizzare le vallate interne.

Il nuovo manto stradale assume quindi un significato che va oltre la semplice manutenzione. Una strada in buone condizioni significa rendere più accessibile un territorio che negli ultimi anni sta cercando di puntare sempre maggiormente sulle proprie peculiarità ambientali, paesaggistiche e turistiche. Da Carmo Langan si raggiungono infatti alcune delle aree montane più conosciute del Ponente, fino a Colle Melosa e al comprensorio del Monte Saccarello. La zona è da tempo frequentata anche dagli appassionati delle due ruote: SanremoNews aveva già documentato manifestazioni cicloturistiche con percorsi da Imperia verso Pigna, Carmo Langan e Colle Melosa, con successivo rientro lungo la Valle Argentina.

Per gli abitanti delle vallate, però, il significato dell'intervento è soprattutto quello di tornare ad avere una viabilità più decorosa e sicura. Una necessità particolarmente sentita in un territorio nel quale le strade di montagna rappresentano spesso l'unico collegamento tra piccoli centri, frazioni e località. In passato non sono mancate chiusure e interventi sulla direttrice tra Pigna e Carmo Langan, con la conseguente necessità di utilizzare il collegamento attraverso la Valle Argentina. Il rifacimento del manto stradale rappresenta quindi un passo importante per migliorare la fruibilità dell'intero itinerario.

Il cantiere è ora ben visibile e, chilometro dopo chilometro, l'asfalto sta tornando protagonista lungo una strada che attraversa boschi, crinali e paesaggi dell'entroterra. Un intervento atteso che può contribuire a restituire centralità a una direttrice spesso considerata secondaria, ma che in realtà rappresenta un importante elemento di connessione tra la Valle Argentina e la Val Nervia. E proprio la qualità delle infrastrutture può diventare uno degli elementi decisivi per accompagnare la crescita di un turismo sempre più interessato alle strade panoramiche, ai borghi, alle montagne e alle antiche vie dell'entroterra.