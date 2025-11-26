Nuova sede della Polizia Municipale: aggiudicati i lavori, passo decisivo verso lo spostamento del Comando

Il Comune di Sanremo compie un nuovo e significativo passo avanti verso la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale in via Agosti. Con la Determina dirigenziale, il Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura ha approvato i verbali di gara e aggiudicato ufficialmente i lavori alla ditta Zanotto Marco S.r.l., con sede a Sanremo. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 940 mila euro (al netto del ribasso d’offerta), rientra nel più ampio progetto da 2,4 milioni di euro già approvato dalla Giunta e finanziato tramite fondi comunali e mutuo dedicato.

a gara ha visto una partecipazione molto alta, con 97 offerte presentate, indice dell’interesse verso un’opera considerata strategica per la riorganizzazione dei servizi di sicurezza urbana. Dopo l’esame delle documentazioni e le verifiche previste dal nuovo Codice degli Appalti, l’offerta della Zanotto Marco S.r.l. è risultata conforme, economicamente vantaggiosa e congrua nei costi della manodopera. La costruzione della nuova sede dei Vigili Urbani rappresenta uno degli interventi più attesi nell’ambito della modernizzazione dei servizi comunali. Il trasferimento del Comando in una struttura più funzionale e adeguata alle esigenze operative è infatti un punto centrale dei piani di riorganizzazione dell’amministrazione. La determina sancisce di fatto l’avvio dell’iter finale: ora il passaggio successivo sarà la stipula del contratto e l’apertura del cantiere, affidati al Settore Lavori Pubblici.

Con questa aggiudicazione, l’opera entra nella sua fase esecutiva. Per la città si tratta di un passo decisivo verso la realizzazione della nuova centrale operativa della Polizia Municipale, destinata a migliorare logistica, efficienza e qualità del servizio ai cittadini.

