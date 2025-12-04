Affidata la direzione dell’esecuzione del servizio comprensoriale di igiene urbana

Il capitolato introduce importanti novità pensate per rendere più efficace il controllo del servizio eseguito dalla Teknoservice, aumentare la trasparenza delle verifiche e garantire prestazioni più rispondenti alle esigenze del territorio.

Il nuovo disciplinare rafforza la presenza e l’operatività del DEC, incrementando le ore di attività settimanale fino a ottanta, in luogo delle precedenti quaranta, e prevedendo un numero minimo di quattro assistenti dedicati alle attività di verifica. Viene inoltre introdotto un sistema sanzionatorio più dettagliato nei confronti di eventuali inadempienze del DEC, accompagnato dalla presenza di un avvocato che supporterà l’ufficio nelle attività di gestione e verifica. Tra le nuove misure anche l’obbligo di fornire all’ufficio comprensoriale di igiene urbana, con cadenza settimanale, fotografie geolocalizzate delle attività svolte, così da assicurare una tracciabilità immediata e oggettiva di ogni intervento.

Il disciplinare ridefinisce complessivamente il ruolo del DEC, che dovrà sovrintendere con maggiore continuità alla qualità delle prestazioni rese dalla Teknoservice, monitorare le percentuali di raccolta differenziata, individuare criticità operative e vigilare quotidianamente sull’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in tutto il comprensorio.

«Abbiamo voluto introdurre un sistema di controlli più rigoroso e puntuale — dichiara il Sindaco di Ventimiglia e Presidente dell’Ambito dei rifiuti, On. Flavio Di Muro — perché i cittadini meritano un servizio di igiene urbana maggiormente efficiente, costante e soprattutto verificabile. Il nuovo disciplinare non solo rafforza la presenza del DEC sul territorio, ma rende più trasparente ogni fase del lavoro, garantendo che le prestazioni previste dal contratto vengano effettivamente rese e monitorate. È un passo avanti concreto verso città più pulite».