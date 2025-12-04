Sanremo si prepara ad una nuova eccellenza della ristorazione: venerdì il debutto ufficiale di 'Tera – Cucina che illumina i sensi'

Venerdì 5 dicembre debutterà ufficialmente 'Tera – Cucina che illumina i sensi', un nuovo progetto gastronomico che promette di arricchire il panorama culinario della città dei fiori con un format originale, elegante e profondamente emozionale. Il concept di Tera ruota attorno all’idea di “illuminare i sensi”: ogni piatto nasce per coinvolgere vista, olfatto, gusto, tatto e udito in un’esperienza gastronomica totale. Dal respiro della terra prende forma un racconto fatto di materia e istinto, tecnica e poesia, dove la cucina si trasforma in luce, armonia ed emozione, e ogni dettaglio è studiato per lasciare un’impronta di bellezza autentica e duratura.

Alla guida del progetto c’è Cristiana Baronti, manager e imprenditrice nel settore della ristorazione, erede di una storica famiglia di ristoratori fiorentini. La sua visione imprenditoriale unisce tradizione e ricerca dell’eccellenza, valori che si riflettono nell’identità di Tera, un ristorante che si propone di offrire non solo piatti di alto livello, ma soprattutto esperienze autentiche, fondate sulla qualità, sulla ricerca costante e su una profonda attenzione al cliente. La cucina è affidata allo Chef Andrea Salvatori, professionista originario del Lazio con un curriculum internazionale di altissimo profilo. La sua formazione lo ha portato tra Russia, Spagna, Londra e Montecarlo, e a lavorare sotto la guida di grandi nomi della ristorazione come Heinz Beck e Gianfranco Vissani. La sua proposta gastronomica si distingue per una cucina gourmet raffinata e delicata, capace di coniugare innovazione e tradizione, nel rispetto della stagionalità e nell’esaltazione dei sapori più autentici.

La proposta gastronomica di Tera è ampia e ricercata: dalle selezioni luxury con ostriche pregiate, caviale di diverse qualità – dal Baerii all’Imperial Beluga – senza dimenticare foie gras e suggestivi plateau di crudi di mare, fino a una carta che valorizza il meglio del territorio e delle materie prime d’eccellenza. Il ristorante sarà aperto da giovedì a martedì, con servizio pranzo dalle 12 alle 14:30 e cena dalle 19 alle 22:30. Mercoledì chiuso. Con 'Tera – Cucina che illumina i sensi', Sanremo si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’alta cucina capace di emozionare, raccontare e sorprendere.

Corso Trento Trieste, 11 - Sanremo IM - Italy

‪+39 0184 840 326‬

info@ristoranteterasanremo.it

www.ristoranteterasanremo.it