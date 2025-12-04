Abbattere le barriere invisibili che ostacolano l'inclusione, a Ventimiglia un convegno su come "Potenziare le pari opportunità" (Foto e video)

"Potenziare le pari opportunità. Dalla teoria alla pratica: la responsabilità professionale nel promuovere l’equità" è stato il tema al centro di un convegno svoltosi nel pomeriggio odierno al teatro comunale di Ventimiglia.

L'evento, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia con il patrocinio del comune di Ventimiglia, si è concentrato su quelle discriminazioni sottili e spesso non dichiarate che rendono meno equo il contesto sociale e lavorativo: dall’erronea convinzione che una donna non possa svolgere determinati lavori per il solo fatto di appartenere al genere femminile alla mancata valorizzazione delle persone con disabilità all’interno delle aziende. Attraverso testimonianze e riflessioni, il convegno ha offerto strumenti concreti per superare stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale capace di abbattere le barriere invisibili che ancora ostacolano l’inclusione.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Flavio Di Muro e dell'assessore Serena Calcopietro sono, infatti, intervenuti i diversi relatori. La dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa e psicoterapeuta ha parlato di "Rispetto, opportunità, identità: equilibrio possibile"; la consulente finanziaria Martina Mazzarolo si è soffermata su "Pari opportunità e aspetti economici"; Raffaella Rognoni, consulente HR e consigliera Pari Opportunità della provincia di Savona si è concentrata su “Svelare il sistema al sistema: la parità di genere in azienda”, infine, Matteo Lupi, presidente di SPES Ventimiglia, ha approfondito l' "Inclusione lavorativa delle persone con disabilità: una via per la parità e lo sviluppo di una comunità più giusta". A moderare gli interventi sono stati i componenti del Comitato Pari Opportunità: Marta Collu, Antonella Alberti, Sara Guglielmi, Riccardo Rossi e Barbara Vernazza.

Durante la tavola rotonda l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ventimiglia Milena Raco è intervenuta sul ruolo delle istituzioni nella promozione delle pari opportunità dando un punto di vista sia politico che personale, spiegando le diverse iniziative del Comune per sviluppare progetti di inclusione e uguaglianza. Sempre durante la tavola rotonda l’Avv. Rita Longo, consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Imperia ha approfondito le peculiarità della maternità in relazione alla professione e il consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia Riccardo Rossi è intervenuto sulla politica dell’Unione Europea in tema di parità di genere.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda che ha offerto una prospettiva istituzionale sul tema, sottolineando come la sensibilizzazione e l’impegno condiviso siano fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva. Tra i presenti vi era anche l’assessore ai servizi sociali e alle politiche di inclusione e di genere, Milena Raco per parlare di pari opportunità all’interno dell’amministrazione comunale. "Parlare oggi di pari opportunità nella politica e nell'amministrazione locale significa affrontare non solo una questione di diritti ma anche di qualità della democrazia. Le istituzioni pubbliche, a partire dai comuni, hanno il compito di rappresentare tutti i cittadini e per farlo efficacemente devono garantire la presenza equa e reale delle donne e degli uomini nei luoghi decisionali" - dice l'assessore Milena Raco intervistata sull’aspetto della parità di genere nella vita politica di questa società - "La parità non è solo una questione numerica. È la possibilità per ogni persona di partecipare alla vita pubblica senza ostacoli culturali, sociali o strutturali. Eppure, ancora oggi, molte donne fanno fatica ad accedere alla politica o ai ruoli apicali della pubblica amministrazione. Spesso mancano strumenti concreti di conciliazione vita-lavoro, sostegno alla genitorialità e riconoscimento del merito. Per questo è fondamentale che, anche a livello comunale, si adottino azioni positive, promuovendo la presenza femminile nelle giunte, nei consigli e negli organi tecnici, sostenendo iniziative di formazione civica e leadership per le donne".

L'assessore Raco ha già, infatti, preparato un nuovo regolamento da portare in consiglio comunale per la commissione pari opportunità del comune di Ventimiglia. "La mia posizione all’interno del partito Forza Italia dimostra che le pari opportunità sono un punto cardine che dà valore alle donne rispettandone le competenze e valorizzandole con ruoli importanti, come il mio di segretario regionale del movimento femminile, che di pari opportunità si occupa" - sottolinea Raco.