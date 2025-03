Sanremo, il valore medio delle moto scende del 5%: si attesta a 2.646 euro, sotto la media nazionale

A Sanremo il valore medio delle moto in circolazione è di 2.646,28 euro, registrando un calo del 5% rispetto a febbraio 2024. Il dato emerge dalle recenti rilevazioni dell’Osservatorio di settore, che evidenziano anche una differenza significativa rispetto alla media italiana, inferiore del 26% rispetto al valore nazionale.

L’analisi non si limita solo a Sanremo, ma offre una panoramica su tutta la provincia di Imperia, dove il valore medio dei motocicli si attesta a 2.706,56 euro, un dato leggermente superiore rispetto a quello registrato nel comune rivierasco.

Oltre al valore economico, l'Osservatorio ha esaminato anche l’età media dei mezzi in circolazione nella provincia di Imperia. L’anzianità media delle moto risulta essere di 11 anni, confermando una tendenza alla lunga durata dei motocicli in uso.

Il calo del valore medio a Sanremo potrebbe essere legato a diversi fattori, tra cui una maggiore presenza di moto datate o un mercato dell'usato particolarmente attivo. Nonostante ciò, la passione per le due ruote resta forte nella città e nella provincia, con un parco mezzi che, pur non tra i più recenti, continua a rappresentare un'importante realtà per la mobilità e il tempo libero.