Sanremo, inaugurata all'ospedale 'Borea' la nuova Cardiologia: un reparto moderno e ad alta intensità di cura (Foto)

È stata inaugurata questa mattina la nuova Cardiologia dell’Ospedale Borea di Sanremo, alla presenza del Direttore Generale di Asl1 Imperiese, dottoressa Maria Elena Galbusera, del sindaco Alessandro Mager, del consigliere regionale Walter Sorriento, del direttore della Struttura Complessa di Cardiologia, dottor Fabio Ferrari, oltre alle autorità civili e sanitarie del territorio. L’importante intervento di ristrutturazione ha interessato il reparto situato al primo piano del Padiglione Borea – lato est, su una superficie complessiva di circa 480 metri quadrati, per un investimento totale pari a 944.800,46 euro. Un’opera che segna un passo deciso nel percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie dell’imperiese.

L’obiettivo principale dei lavori è stato quello di realizzare un reparto di degenza a media intensità di cura, capace di garantire un’assistenza sempre più qualificata e sicura. Il nuovo assetto prevede un locale di degenza multipla con 8 posti letto, affiancato da spazi dedicati all’osservazione e al monitoraggio continuo dei pazienti, tutti dotati di apparecchiature di ultima generazione. Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione delle infezioni: è infatti presente una camera di degenza per pazienti infetti, collegata al sistema di monitoraggio centrale, dotata di filtro dedicato e impianto separato di ventilazione meccanica, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Tutte le stanze sono provviste di servizi igienici dedicati e accessibili ai portatori di handicap. Completano la dotazione del reparto studi medici, locali di lavoro per il personale infermieristico e depositi funzionali alle attività quotidiane.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale di Asl1: “Prosegue l’opera di ammodernamento delle nostre unità, ma soprattutto questo reparto segna un passo decisivo nel potenziamento dell’assistenza sanitaria di qualità sul territorio, nella logica della cura e della sicurezza del paziente. Un presidio sanitario che sarà un avamposto strategico della sanità imperiese, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività”, ha dichiarato la dottoressa Galbusera. Anche dalla Regione è arrivato un messaggio di apprezzamento, con le parole dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò: “L’inaugurazione della nuova cardiologia di Sanremo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento della rete ospedaliera. Ringrazio Asl1 e tutti i professionisti coinvolti: investire nelle strutture e nelle tecnologie significa investire in modo efficiente nella salute dei cittadini e nella capacità del Servizio sanitario regionale di rispondere ai loro bisogni”.

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha sottolineato l’importanza della valorizzazione degli ospedali esistenti: “Fino a quando non sarà realizzato e reso operativo l’ospedale unico, di cui si parla da oltre vent’anni, devono essere preservati, valorizzati e rafforzati i presidi ospedalieri esistenti in provincia. Accogliamo quindi con grande soddisfazione l’inaugurazione di questo reparto moderno e all’avanguardia, che rappresenta un’eccellenza per l’ospedale Borea e per tutto il territorio”. Il primo cittadino ha inoltre ribadito la necessità di potenziare anche altri servizi fondamentali: “Con la stessa filosofia dovranno essere rafforzati tutti i reparti, a partire dal punto nascite di ostetricia, che deve tornare ad avere piena funzionalità, come stabilito negli accordi e ribadito in consiglio comunale. Tutto questo in attesa del nuovo ospedale a valenza provinciale, per il quale accogliamo con favore il completamento del finanziamento”.