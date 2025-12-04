Si avvicina il Natale, il Comune lancia il concorso "Isolabona: La Magia del Presepe"

Isolabona si prepara a brillare di atmosfera natalizia lanciando il concorso dei presepi "Isolabona: La Magia del Presepe".

Un’occasione per unire creatività, tradizione e amore per il paese realizzando presepi, grandi o piccoli, classici o originali che renderanno il borgo più bello e più vivo. "La vera magia nasce proprio da noi, dalle nostre mani e dalle nostre famiglie per questo tutti i cittadini sono invitati a partecipare al concorso dei presepi dall'8 al 27 dicembre" - dicono dal Comune - "Iscrizioni valide entro il 15 dicembre. Il modulo per l'iscrizione e il regolamento si possono trovare presso gli uffici comunali o sul sito del Comune: comuneisolabona.it".

"Insieme possiamo trasformare Isolabona in un percorso di luci, colori e emozioni, da condividere con chi ci vive e con chi lo visita" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Sono previsti premi per i presepi più suggestivi e creativi".