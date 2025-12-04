Ospedaletti tra i pochi Comuni finanziati dallo Stato per la videosorveglianza: in arrivo 139 mila euro dal Ministero dell’Interno

Importante traguardo per il Comune di Ospedaletti, che figura tra i pochissimi enti della provincia di Imperia ad aver ottenuto il finanziamento statale per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana. La Prefettura di Imperia ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva delle domande ammesse, approvata lo scorso 12 novembre con decreto del Ministero dell’Interno. Tra i Comuni beneficiari solo tre risultano assegnatari del contributo: Ospedaletti, San Lorenzo al Mare e Camporosso. Ospedaletti, in particolare, si distingue per essere il Comune che ha ottenuto l’importo più consistente, pari a 139.000 euro.

Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale prevede un investimento totale di 199.000 euro, di cui 60.000 euro a carico del Comune, corrispondenti al 30,15% della spesa complessiva. Una quota importante che testimonia la volontà dell’Ente di investire in modo concreto nella sicurezza urbana. Grazie al finanziamento ministeriale sarà possibile ampliare in modo significativo il sistema di controllo già presente sul territorio. Attualmente sono installate oltre 50 telecamere di sorveglianza, alle quali se ne aggiungeranno altre 25. Tra queste, due saranno dotate di tecnologia per la lettura automatica delle targhe, consentendo un controllo ancora più efficace dei flussi veicolari in entrata e in uscita dal paese.

Con l’ampliamento previsto, Ospedaletti sarà prossima a raggiungere una copertura pressoché completa del territorio comunale, rafforzando la prevenzione contro atti vandalici, reati predatori e situazioni di potenziale pericolo per cittadini e visitatori. A sottolineare l’importanza del risultato è il sindaco Daniele Cimiotti, che ha commentato: “Grazie a questo finanziamento, il nostro Comune diventerà ancora più sicuro e controllato, andando incontro alle esigenze di residenti e turisti. Ospedaletti è già dotata di oltre cinquanta telecamere di video-sorveglianza, presto se ne potranno aggiungere altre 25, per un totale che garantirà una copertura pressoché completa del territorio di competenza comunale”.

Il progetto di videosorveglianza si inserisce in un quadro più ampio di interventi che negli ultimi anni hanno interessato il Comune di Ospedaletti. L’Amministrazione ha infatti già ottenuto importanti finanziamenti statali e regionali anche per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico, confermando una linea amministrativa orientata alla tutela del territorio e alla sicurezza della popolazione. In un contesto in cui solo tre Comuni della provincia di Imperia risultano destinatari dei fondi ministeriali, il risultato ottenuto da Ospedaletti assume un valore ancora più significativo. Il finanziamento rappresenta non solo un riconoscimento della validità del progetto presentato, ma anche un segnale concreto dell’attenzione riservata dal Governo agli enti locali che investono in prevenzione, sicurezza e innovazione tecnologica.

Con l’avvio dei lavori per la nuova rete di videosorveglianza, Ospedaletti compie dunque un ulteriore passo avanti verso un modello di città più sicura, moderna e attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti.