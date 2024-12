Sanremo: completati i lavori nel sottopasso Imperatrice, prosegue la riqualificazione della passeggiata (Foto)

A Sanremo si sono conclusi i lavori di ripristino dell’arredo urbano all’interno del sottopasso Imperatrice, uno dei principali collegamenti pedonali tra il centro cittadino e il lungomare. L’intervento, atteso da tempo, ha restituito ai residenti e ai turisti un passaggio rinnovato, dopo un’estate caratterizzata da polemiche per la temporanea chiusura dovuta alla rottura del marmo di un gradino, che aveva reso le scale pericolose.

La chiusura del sottopasso aveva generato numerose segnalazioni da parte di cittadini e turisti, spingendo l’amministrazione comunale a intervenire con un progetto di riqualificazione mirato. Oggi, l’area si presenta sicura e funzionale, con un rinnovamento che interessa sia la struttura che l’estetica, rendendo il passaggio più accogliente e in linea con gli standard richiesti da una città a forte vocazione turistica. Il sottopasso Imperatrice è un nodo cruciale della viabilità pedonale di Sanremo, utilizzato quotidianamente per spostarsi tra il centro e una delle zone più frequentate del lungomare. L’intervento era quindi indispensabile per garantire la sicurezza e il decoro di un’area strategica della città.

Contestualmente, continuano i lavori di riqualificazione estetica e funzionale lungo la passeggiata Imperatrice, uno dei tratti più iconici del lungomare sanremese. Questo progetto più ampio punta a migliorare l’esperienza di cittadini e turisti, valorizzando un’area che rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per la città. L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel portare avanti una visione strategica di valorizzazione del territorio, migliorando gli spazi urbani per renderli sempre più fruibili e attrattivi.