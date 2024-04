Sanremo: 'Pigna Mon Amour' cambia sede e per 6 mesi ne trova una provvisoria a Palazzo Nota

Si trasferirà in via Prudenza la sede dell’associazione ‘Pigna Mon Amour’, ente che si occupa dello sviluppo del centro storico di Sanremo.

La sede attuale, infatti, tornerà in possesso del Comune nell’ambito del progetto Pinqua e sarà destinato ad ospitare la ‘Piccola Biblioteca’. Visto che la nuova sede di ‘Pigna Mon Amour’ non è però ancora disponibile a causa degli interventi in atto, da palazzo Bellevue è stato assegnato un locale provvisorio.

Si tratta di una zona al piano terra di Palazzo Nota, che è stato visionato nei giorni scorsi e ritenuto idoneo, sia per la sicurezza che per ospitare le attività ricreative dell’associazione. ‘Pigna Mon Amour’, quindi, rimarrà nei locali provvisori per circa 6/8 mesi, in attesa della fine dei lavori in via Prudenza.

La vecchia sede, in via Palma, a breve verrà nuovamente inaugurata come ‘Piccola biblioteca’ del centro storico matuziano che, con il progetto Pinqua troverà nuovi sbocchi per tornare agli antichi splendori.