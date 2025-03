Sanremo: esplosione in via Margotti per una fuga di gas, deceduta una persona (Foto)

Una violenta esplosione ha scosso un palazzo in via Margotti nella mattinata di oggi, causando il decesso di un uomo. L'incidente, avvenuto poco dopo le 9, sarebbe stato provocato molto probabilmente da una fuga di gas, che ha innescato una deflagrazione tanto potente da far crollare una parete dell'appartamento coinvolto.

La vittima, un uomo di 64 anni che viveva da solo, non ha avuto scampo. Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, non risultano altre persone coinvolte nell'accaduto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato, oltre ai soccorritori del 118 (Misericordia di Sanremo). Presenti anche i tecnici del Comune e di Italgas, impegnati nelle verifiche sulla sicurezza della struttura e nella ricerca delle cause esatte dell'incidente.

Le indagini sono in corso per determinare la dinamica dell'esplosione e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, l'area è stata messa in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi.