Sanremo, al via i saldi invernali: fiducia tra i commercianti per un mese di occasioni (Foto e video)

Domani, sabato 4 gennaio, inizieranno ufficialmente i saldi invernali 2025 a Sanremo. La stagione degli sconti, che terminerà lunedì 17 febbraio, rappresenta una grande opportunità per commercianti e clienti, in un periodo in cui la città è animata da turisti e residenti alla ricerca delle migliori occasioni.

Paolo Lavista, presidente della Federazione Moda Italia provinciale, si mostra ottimista: "Le sensazioni sono positive. Sanremo in questo periodo si è riempita, quindi speriamo che i clienti vogliano fare le ultime spese della stagione e approfittare dei saldi. Ovviamente confidiamo nell’arrivo in massa dei clienti francesi, che per noi sono molto importanti. Oggi abbiamo tanti turisti, sia italiani che stranieri, e dobbiamo approfittare di questo momento offrendo un servizio adeguato".

Tra i passanti già pronti a dedicarsi allo shopping, non mancano i commenti di entusiasmo. "Ho visto delle vetrine con capi a cui avevo già fatto la posta da settimane, ora è il momento giusto per prenderli", racconta una residente sanremese. Anche Giovanni e Laura, una coppia di turisti proveniente da Milano, approfitteranno degli sconti: "In passato ho trovato offerte che non si vedono spesso nemmeno in città, qui ci sono anche articoli originali e di qualità. Sicuramente domani comprerò qualcosa".

I saldi, tuttavia, portano a galla il consueto confronto tra i negozi fisici di vicinato e le piattaforme di e-commerce. Lavista sottolinea l’importanza di regolamentare meglio il settore online: "Gli sconti sui siti sono disponibili tutto l'anno, e questo non ci aiuta. Quando le piattaforme e le multinazionali rispetteranno le regole, andrà sicuramente meglio per noi".

Sanremo si prepara dunque a vivere un mese di shopping all’insegna di sconti e offerte, sperando che il flusso di turisti e residenti contribuisca a rendere i saldi invernali un successo per il commercio locale. "Mi piace fare shopping nei negozi del centro, perché il rapporto con i commercianti è unico e il servizio è davvero personale. Sicuramente in questo mese ne approfitterò anche io (ride, ndr)", ha aggiunto Luciana, altra residente matuziana.