Tentativi di truffa ai danni di imperiesi da parte di falso personale di Asl 1: fate attenzione

L'Asl 1 Imperiese segnala una serie di tentativi di truffe telefoniche ai danni di residenti della provincia di Imperia.



Alcuni truffatori, qualificandosi come personale di Asl 1 dicono di effettuare indagini telefoniche relative al piano riabilitativo fisiatrico del Palasalute di Imperia. "Vi invitiamo - dicono da Asl - a non dare alcun seguito a tali richieste e ad informare le forze dell'ordine. Ribadiamo all'utenza che, l'Azienda Sanitaria non esegue telefonate di questo tenore e non richiede dati personali e sensibili ed invio di denaro".