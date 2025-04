Sanremo: liquami ed escrementi da un tombino nella zona del Polo Nord, residenti e commercianti sul piede di guerra (Foto e video)

I residenti e i commercianti della zona Polo Nord di Sanremo hanno esternato la loro esasperazione e rabbia, per la situazione che si viene a creare nel quartiere ogni volta che piove forte e a lungo.

Un tombino, sempre lo stesso, quando le precipitazioni sono intense e continue, si solleva rompendo anche il manto stradale ed esce molta acqua, mista a fogna con liquami ed escrementi che scorrono all'incrocio con via Galileo Galilei e la discesa di corso Inglesi. “E' una si situazione disgustosa per il forte e cattivo odore di fogna e anche disagevole per gli abitanti ma in particolare per le attività commerciali: bar e negozi di alimentari e per le moto che passano in mezzo ad acqua putrida”.

Nella zona c'è la scuola elementare ‘Castillo’, una situazione poco igienica e salutare per i bambini. “Purtroppo non è la prima volta – terminano i residenti - che il tombino si solleva ma accade puntualmente e ripetutamente quando piove e nonostante vengano poi eseguiti interventi di ripristino del danno. Ci chiediamo vengono eseguiti i lavori se ogni volta che piove il quartiere si ritrova nella medesima condizione”.

Residenti e commercianti della zona chiedono al Comune un intervento definitivo e soprattutto duraturo.