Ventimiglia: nata una bella sinergia tra la scuola primaria del Cavour e la scuola dell’infanzia di Robilante (foto)

Ventimiglia - Robilante non è soltanto la linea ferroviaria che collega la città di confine con il borgo piemontese a noi vicino, ma è anche il titolo di un bel progetto che la scuola primaria Ic2 Cavour di Roverino ha portato avanti in questi mesi con l’istituto comprensivo scuola dell’infanzia di Robilante.

"Gli alunni della classe 5A e i bimbi dell’ultimo anno della scuola materna - spiegano dalla scuola intemelia - si sono incontrati in modalità online condividendo in modo semplice e sicuro i loro sorrisi, le loro storie e materiali multimediali. Questo progetto nasce dal desiderio delle insegnanti di condividere la conoscenza dei reciproci territori, di raccontarne la bellezza e le tradizioni. Così i bambini di Robilante adesso conoscono la leggenda del Corsaro Nero di Ventimiglia, applaudono agli sbandieratori e soprattutto sanno ‘Cume a l’è bona a pisciadela’ e i bambini di Ventimiglia sanno che a Robilante vive l’antica tradizione della fisarmonica e che le loro danze occitane sono le stesse che si ballano nella nostra zona… perché ricordiamoci, siamo distanti, ma non così tanto!

La giornata conclusiva del progetto, svoltasi giovedì 10 aprile, ha visto danzare e cantare gli alunni della 5A di Roverino nel tipico ‘Costume Ventemigliuso’ per i piccoli amici di Robilante. Nel cortile della scuola di Roverino si sono successivamente esibiti al suono dei tamburi gli sbandieratori del Sestiere Ciassa in uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Si ringraziano tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo progetto: la Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella Costanza Ic2 Cavour Ventimiglia, la Dirigente Scolastica dott.ssa Renata Varrone Ic Robilante, la signora Elvira della ‘Cumpagnia d’i Ventemigliusi’, Nico Martinetto presidente onorario del Sestiere Ciassa di Ventimiglia. Un Grazie particolare alle famiglie di tutti gli alunni Robilante - Roverino che ci hanno sostenuto".