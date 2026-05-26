Una delegazione sanremese a Genova per il coordinamento regionale dei consigli comunali dei Ragazzi e delle Ragazze

Nuova riunione a Genova per il coordinamento dei consigli comunali dei Ragazzi e delle Ragazze della Liguria. All’incontro ha partecipato anche una delegazione di Sanremo accompagnata da Alessia Mari, assistente sociale che segue il progetto.

“Quest’iniziativa sta crescendo e si sta sviluppando anche al di fuori dei confini comunali – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Per i nostri giovani rappresenta un’esperienza importante e un’opportunità di confronto con ragazzi e ragazze di altre realtà della Liguria. Già in queste prime due occasioni è stata portata all’attenzione dei colleghi l’idea progettuale, sviluppata nelle riunioni cittadine, che ha per oggetto la riqualificazione dell’area esterna di Villa Peppina, attraverso interventi di manutenzione e la realizzazione di due campi sportivi”.

In concomitanza con l’inizio del prossimo anno scolastico, inoltre saranno scelti i delegati di ogni realtà che faranno parte di un gruppo regionale in cui analizzare e sviluppare le varie idee. All’interno di questa assise regionale sarà quindi presente anche una rappresentanza del consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Sanremo.