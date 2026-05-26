Portosole Sanremo conferma la Bandiera Blu 2026: diciottesimo riconoscimento per il porto turistico ligure

Per il diciottesimo anno consecutivo, Portosole Sanremo conquista la Bandiera Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località e agli approdi turistici che rispettano rigorosi criteri di qualità ambientale, sicurezza, servizi e sostenibilità. Un traguardo importante per il porto turistico sanremese, che ottiene il riconoscimento ininterrottamente dal 2006, confermandosi tra i punti di riferimento della portualità turistica del Mediterraneo.

“La conferma della Bandiera Blu è per Portosole motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità”, dichiara Giorgio Casareto, amministratore delegato di Portosole Sanremo. “Questo riconoscimento premia un lavoro costante, fatto di attenzione ai servizi, cura degli spazi, sensibilità ambientale e presenza quotidiana accanto ai nostri clienti”. La Bandiera Blu viene assegnata annualmente sulla base di criteri internazionali che valutano in particolare informazione ed educazione ambientale, gestione ambientale, qualità dei servizi, sicurezza e qualità delle acque. Un riconoscimento dinamico, che richiede continuità e capacità di mantenere standard elevati nel tempo.

Nel 2026 sono oltre 250 le località balneari premiate, con 525 spiagge e 87 approdi turistici insigniti del vessillo blu. La Liguria si conferma inoltre la regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti, raggiungendo quota 35 Bandiere Blu. “Essere confermati anche quest’anno tra gli approdi Bandiera Blu significa contribuire al posizionamento di Sanremo e della Liguria come destinazioni capaci di coniugare nautica, turismo e qualità ambientale”, prosegue Casareto. “Portosole è parte di un ecosistema più ampio: dialoga con la città, con gli operatori, con il mondo dello yachting e con una clientela internazionale sempre più attenta non solo alla bellezza dei luoghi, ma anche alla loro gestione”.

Grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Ponente ligure e ai servizi dedicati alla nautica, Portosole rafforza così il proprio ruolo di eccellenza nel panorama della portualità turistica, puntando su un modello di accoglienza basato su efficienza, sicurezza, sostenibilità e valorizzazione del territorio.