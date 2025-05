Vallecrosia ha scelto, Fabio Perri è il nuovo sindaco: battuta per 150 voti la sua rivale Marilena Piardi (Foto e Video)

Alle 17 scattano i festeggiamenti della lista “La tua Vallecrosia” dopo una vittoria che in pochi avevano previsto alla vigilia. Fabio Perri è il nuovo sindaco di Vallecrosia. L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio: intorno alle 17, davanti ai cancelli delle scuole elementari, si respirava un’aria di festa: applausi, abbracci, cori e bandiere per celebrare la vittoria della lista civica “La tua Vallecrosia”, che ha conquistato la guida del Comune dopo un lungo testa a testa, concluso con una distanza di 64 voti. Fabio Perri (La tua Vallecrosia) ha vinto collezionando 1.561 voti, pari al 52,56%, rispetto ai 1.409 di Marilena Piardi (Cittadini in Comune), ovvero il 47,44%.

Un risultato inatteso secondo molti osservatori, che alla vigilia avevano dato per favorita la sfidante Marilena Piardi. Invece, le urne hanno raccontato una Vallecrosia diversa, con una forte voglia di cambiamento, premiando il progetto proposto da Perri, centrato su ascolto, rilancio del territorio e partecipazione diretta. Il primo segnale in questa direzione era arrivato già dal seggio di Vallecrosia Alta, dove il neosindaco era riuscito a imporsi nel cuore storico del paese, simbolo identitario e termometro politico di questa tornata elettorale. La vittoria nel borgo antico aveva fatto intuire l’orientamento dell’elettorato, confermato poi nel computo finale.

Con l’elezione di Perri, si apre ora una nuova fase per il Comune. La festa davanti alle scuole è il primo capitolo di questa nuova avventura. Da domani, per il sindaco Perri, inizierà invece il lavoro.