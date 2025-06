Vallecrosia, impazza il toto-giunta. Perri: "Stiamo valutando attentamente"

La prossima settimana il neo sindaco di Vallecrosia Fabio Perri svelerà la nuova Giunta. Un'attesa che ha creato fermento e curiosità in città per sapere chi ricoprirà il ruolo di vicesindaco e chi saranno, invece, gli assessori.

I giochi non sono ancora fatti ma i nomi che formeranno la nuova Giunta cominciano a delinearsi. Tra i palpabili vi sono i più votati: Deborah Mognol (240 preferenze), Luciana Rondelli (213) e Rosa Muratore detta Rosella (198) tra le donne e Mirko Valenti (288 preferenze), Gabriele Chiappori (172) e Rocco Luccisano (142) tra gli uomini. Si vocifera, però, il possibile ingresso di Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico, nonostante non si sia candidato. Bisognerà poi vedere se Perri chiederà agli assessori nominati di rinunciare alla carica di consigliere così da permettere l’ingresso dei primi tra i non eletti, come aveva fatto la precedente amministrazione. "In questi giorni ci siamo riuniti, ci siamo confrontati e stiamo valutando attentamente chi potrebbe ricoprire i vari incarichi" - afferma Perri - "La prossima settimana avremo sicuramente la nuova Giunta".

Anche se non si sa ancora con certezza chi saranno il vicesindaco e gli assessori, Perri e la sua squadra, a pochi giorni dall’insediamento ufficiale del nuovo sindaco, si sono già messi all'opera per il bene della città risolvendo un problema che affliggeva il centro storico. "A causa della rottura di un tubo, uno scolo d’acqua percorreva il carruggio, creando disagi e pericoli. In poche ore, grazie a un grande lavoro di squadra e alla collaborazione con gli uffici tecnici, il guasto è stato riparato e la situazione è tornata alla normalità. Questo è solo l'inizio" - fa sapere Perri.