"Prendo atto, speravo in un risultato diverso" - commenta Marilena Piardi che è stata battuta dallo sfidante Fabio Perri.

Cittadini in Comune ha infatti conquistato 211 voti mentre La tua Vallecrosia 232. "Faccio i complimenti a Fabio Perri" - afferma Piardi - "Gli auguro veramente di lavorare, come ha promesso, per la città".

"Sarò in opposizione e mi adatterò al nuovo ruolo" - dichiara Piardi - "Verificherò che tutti i programmi avviati verranno terminati e fatti visto che sono finanziati".