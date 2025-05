Vallecrosia: Fabio Perri è il nuovo Sindaco "Abbiamo parlato di progetti, idee e proposte. I cittadini hanno capito" (Video)

“Lo speravamo e il risultato mi riempie di gioia. Per questo ringrazio tutta la mia squadra, tutti quelli che ci hanno sostenuto e capito, portando avanti questo nuovo progetto che hanno messo insieme un progetto civico come si è sempre fatto. Per scaramanzia non ho assistito allo scrutinio, aspettando una telefonata ed oggi dedico questa vittoria a tutta la città”. Sono le parole di Fabio Perri, neo Sindaco di Vallecrosia, appena venuto a conoscenza del risultato definitivo.

Dove siete stati più bravi per portare a casa la vittoria? “E’ stata una campagna diversa, parlando di progetti, di idee e proposte ma soprattutto di quello che vogliamo mettere in campo. Probabilmente il nostro discorso è stato capito e, quindi, da subito dobbiamo iniziare a fare le piccole cose, portando avanti le iniziative che ci sono state chieste dai cittadini. Ovviamente proseguiremo anche con gli altri progetti, ci metteremo mano e fare lo stato dell’arte di tutto. Quanto sarà da migliorare si migliorerà ma, sicuramente, la città ha bisogno di qualcosa di diverso”.