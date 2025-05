Perri nuovo Sindaco di Vallecrosia: Quesada "Gli elettori hanno sempre ragione, 'copiaincollato' il modello Sanremo"

“Gli elettori, a differenza dei soliti che tendono ad infangare, hanno ben compreso la volontà di un progetto, solido, esclusivamente basato sull’amministrazione della città, senza nessuna formula politica e con la solidità necessaria per far ripartire una volta per tutte questa città, che deve tornare ad essere bella vivace e verde”. E’ questo il commento di Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico.

A chi ha parlato di ‘inciucio’ tra destra e sinistra cosa risponde? “Gli elettori hanno sempre ragione – risponde – e, a differenza di chi ha dato una lettura sbagliata del nostro progetto, hanno capito la distinzione tra chi lo ha fatto per l’amore per la propria città e chi invece aveva solo l’interesse di mantenere lo ‘status quo’.”

Quanto accaduto a Vallecrosia è una sorta di ‘copia-incolla’ di Sanremo? “Assolutamente si, perché nella città dei fiori abbiamo fatto prevalere il programma elettorale e il bene della comunità. Abbiamo deciso di ripeterlo a Vallecrosia ed ha dimostrato che il modello paga, perché nelle elezioni comunali la gente dà fiducia a chi ha le competenze e la capacità per amministrare la città e non solo chi ha lo scopo di screditare gli altri”.