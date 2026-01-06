Sicurezza stradale a Camporosso, Morabito: "Passaggio pedonale rialzato potenzialmente non conforme in via Braie"

"In qualità di consigliere comunale ho formalmente trasmesso il 4 gennaio 2026 una Pec di segnalazione e atto di vigilanza agli uffici competenti del Comune, al comando di polizia locale, al segretario comunale e al Sindaco in merito al passaggio pedonale rialzato realizzato in via Braie, di fronte all’attività Anfosso Agraria" - fa sapere Morabito - "L’intervento, per caratteristiche costruttive, posizionamento e modalità di esecuzione, presenta criticità evidenti sotto il profilo della sicurezza, tali da rendere necessaria una verifica urgente di conformità alle normative vigenti".

"La segnalazione non ha carattere politico né strumentale ma nasce da un dovere preciso: tutelare l’incolumità di pedoni e automobilisti e garantire che le opere pubbliche siano realizzate nel pieno rispetto delle regole" - sottolinea - "Ho chiesto un sopralluogo immediato da parte degli uffici tecnici e della polizia locale; la verifica formale della conformità normativa e progettuale; l’eventuale adozione di misure di messa in sicurezza, anche provvisorie; la trasparenza sugli atti e sulla documentazione tecnica che hanno portato alla realizzazione dell’opera".