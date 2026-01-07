Sanremo capitale dei borghi virtuosi: a marzo l’assemblea nazionale delle Bandiere Arancioni

A marzo 2026 Sanremo ospiterà l’assemblea nazionale dei Comuni Bandiera Arancione, diventando la capitale dei piccoli centri più virtuosi dell’entroterra italiano selezionati dal Touring Club Italiano.

La Bandiera arancione è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano alle località (comuni o borghi) dell'entroterra italiano con meno di 15 000 abitanti che si distinguono per la qualità dell'accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale.

A determinare il tutto è stato un incontro avvenuto nella sala giunta di Palazzo Bellevue a cui hanno partecipato il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, presidente dell’associazione dei Comuni Bandiera Arancione, l’assessore al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni e l'omologo in Regione Luca Lombardi, in rappresentanza di Regione Liguria.

Per metà marzo sono attesi a Sanremo almeno la metà dei sindaci dei circa 300 Comuni Bandiera Arancione, accompagnati dai rispettivi entourage. La sede individuata per il Forum – che rappresenta di fatto l’assemblea annuale delle Bandiere Arancioni e un momento di confronto e bilancio delle attività – sarà il Casinò Municipale di Sanremo, che patrocinerà l’evento.

"Come date ipotetiche abbiamo pensato a venerdì 13 e sabato 14 marzo - spiega il sindaco Gazzola - e la scelta di Sanremo come sede è legata al fatto di riuscire a ospitare tanti ospiti che saranno presenti, anche con presenze illustri".

"Abbiamo fatto alcune ipotesi di date e l’evento dovrebbe svolgersi a metà marzo, con l’organizzazione a cura delle Bandiere Arancioni e del Touring Club Italiano – ha spiegato l’assessore regionale Luca Lombardi – Da parte nostra, sia come Comune che come Regione, forniremo piena assistenza per l’organizzazione".