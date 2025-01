Sanremo: Municipale nella nuova sede non prima del 2027, serve una perizia antisismica e una relazione geologica

La sede del comando di polizia locale non può prescindere dalle basilari norme antisismiche, specie se si tratta di una nuova collocazione. Si spiega così l'ulteriore step tecnico-burocratico, legato a una perizia geologica appena affidata, che se da un lato rallenta inevitabilmente l'iter per il trasferimento dei vigili di Sanremo nell'area ai piedi di via Agosti e via Caduti del Lavoro, dall'altro garantisce un'ulteriore (definitiva) verifica sulla sicurezza strutturale dell'edificio che li accoglierà, il cosiddetto Centro direzionale sanremese (Cds), a pochi metri di distanza dal mercato annonario. Il Comune ha acquisito una parte consistente dello stabile, per un valore di 916mila euro, tramite un'operazione di compensazione varata dall'ex amministrazione Biancheri che ha consentito di recuperare 566 mila euro di oneri di urbanizzazione dovuti dalla società costruttrice, aggiungendo quindi 350 mila euro.

Ma il progetto di adeguamento degli spazi, affidato nel giugno 2023 all'architetto Magda Di Domenico, sta incontrando più ostacoli del previsto. Durante la fase di verifica della versione esecutiva, curata dalla società Sipec, è infatti emersa la necessità di appurare se l'edificio fosse effettivamente da considerare "in classe d'uso IV", indispensabile per l'insediamento di un comando di polizia locale (secondo norme entrate in vigore nel 2018). Da qui la verifica di vulnerabilità sismica decisa nel luglio scorso, con incarico all'ingegnere Marco Pelassa, che ha portato adesso al coinvolgimento di un altro tecnico, per arrivare (finalmente) alla conclusione della procedura di riclassificazione dell’edificio, con l'aggiunta di una relazione geologica. La scelta del servizio manutenzione immobili, di cui è responsabile l'architetto Giulia Barone (nell'ambito del settore lavori pubblici diretto dall'ingegnere Danilo Burastero), è caduta sul geologo Marco Abbo.

"Questi accertamenti sono indispensabili per garantire adeguati livelli di tutela antisismica - sottolinea l'assessore Massimo Donzella (lavori pubblici e urbanistica) - La decisione d'insediare il comando della polizia locale in quell'area è dettata da una doppia esigenza: rispondere alle richieste di maggiore attenzione e sicurezza, anche nell'ottica degli importanti interventi per la valorizzazione della Pigna e di zone limitrofe, e nel contempo migliorare un servizio così importante rendendolo più accessibile a tutti, considerata la non felicissima collocazione dell'attuale sede in via Giusti (villa Margotta), con un canone di locazione che incide per circa 120 mila euro annui sul bilancio comunale. C'è da risolvere il problema del parcheggio protetto dei mezzi della Municipale, ma sono certo che troveremo una soluzione adeguata".

Al termine dell'iter tecnico-burocratico sarà indetta la gara d'appalto per i lavori di trasformazione dei locali acquisiti nella nuova "casa" dei vigili, la cui previsione di spesa è di poco superiore a 1,5 milioni, con l'obiettivo di avviare l'intervento al massimo verso la fine dell'estate prossima. Ed è ragionevole pensare che il trasloco possa avvenire al termine del 2026 o nel primo scorcio del 2027, salvo complicazioni. Intanto, Palazzo Bellevue è chiamato a sostenere la propria quota di spese condominiali: stanziati 2.133 euro per una rata della gestione ordinaria 2024/2025.