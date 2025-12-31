Mercato coperto, passerella, edilizia scolastica, viabilità e manutenzione straordinaria: Ventimiglia approva il Dup (Foto)

Sviluppo sostenibile, cura del territorio, attenzione delle fasce fragili, digitalizzazione, sicurezza, cultura, viabilità, parcheggi, edilizia e manutenzione straordinaria tra gli obiettivi del Dup, il documento unico di programmazione per il periodo 2026-2028 illustranti in consiglio comunale a Ventimiglia.

"Con l'approvazione del documento unico di programmazione non solo tracciamo le line guida per il futuro ma chiudiamo simbolicamente un anno di impegno confronto e responsabilità a servizio della nostra comunità" - dice l'assessore Milena Raco illustrando la pratica - "Non è solo un documento tecnico ma è la visione politica e amministrativa che ci guida nella costruzione del nostro comune. In esso sono contenuti gli obiettivi che ci poniamo come amministrazione: sviluppo sostenibile, cura del territorio, attenzione delle fasce fragili, digitalizzazione, sicurezza, cultura e partecipazione. Il 2025 è stato un anno complesso ma ricco di risultati. Abbiamo messo in campo azioni concrete, ascoltato il territorio, affrontato emergenze e avviato progetti strategici ma non ci fermiamo qui: con il Dup guardiamo avanti consapevoli delle sfide che ci attendono ma anche della forza delle nostre idee e della nostra squadra. Un'amministrazione efficace non si misura solo sui numeri ma sulla capacità di dare risposte concrete, di pianificare con lungimiranza e di restare vicina ai cittadini. E' il riflesso delle nostre scelte politiche, è il contratto tra amministrazione e cittadini. Questo è l'impegno che continueremo a portare avanti con determinazione, trasparenza e spirito di servizio. Il Dup si compone di due sezioni: la sezione strategica che sviluppa le linee programmatiche di mandato approvate con la deliberazione del consiglio comunale con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, quindi di cinque anni, individua anche gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Al suo interno troviamo il programma di un mandato amministrativo nella sua più recente evoluzione, l'analisi delle condizioni esterne all'ente con riferimento al contesto economico, internazionale e nazionale, le condizioni socioeconomiche del territorio all'interno del quale opera il Comune, l'analisi delle condizioni interne all'ente con un breve excursus circa l'evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente, l'analisi degli impegni già assunti, gli investimenti in corso di realizzazione, un quadro delle risorse umane disponibili, dei servizi erogati, degli indirizzi amministrativi in ordine a tariffe e servizi, gestione del patrimonio e indebitamento. Nella sezione operativa, invece, è contenuta la programmazione tecnica dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione, quindi di tre anni, ed è strutturata: un riepilogo del gap, ossia gli enti e le società partecipate del Comune; la dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio verificato dal collegio dei revisori in termini di entrata, spese, investimenti e impegni pluriennali; analisi delle risorse previste per ogni singola voce del bilancio comunale; programmazione in materia di lavori pubblici, del patrimonio con eventuali alienazioni; programmazione in materia di acquisti e servizi; prospetto dei limiti di spesa per il personale dipendente. Nel corso del 2026, in modo conforme all'evoluzione tecnico-amministrativa delle pratiche in via di svolgimento da parte del comune di Ventimiglia, il Dup potrà subire aggiornamenti nelle sue diverse parti. Concludo ringraziando tutti i consiglieri, gli uffici, il personale comunale e i cittadini che con senso civico contribuiscono ogni giorno a rendere migliore il nostro comune e che il nuovo anno sia tempo di lavoro, di crescita e di speranza condivisa".

"E' il documento cardine della pianificazione dell'ente in quanto definisce la visione strategica degli obiettivi dell'Amministrazione" - aggiunge il vicesindaco Marco Agosta - "Il programma triennale delle opere pubbliche ne costituisce la parte operativa individuando in maniera puntuale gli interventi da realizzare nell'arco del triennio. Il piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 si configura, quindi, come uno strumento centrale dell'azione amministrativa e definisce con chiarezza le priorità di intervento sul territorio comunale in piena coerenza con gli indirizzi strategici contenuti del Dup. Si tratta, quindi, di una programmazione che unisce visione e concretezza, fondata sull'ascolto delle esigenze della città e su un'attenta analisi delle criticità strutturali esistenti. Il piano si apre con un dato particolarmente significativo. Già all'inizio dell'anno prenderanno avvio cantieri strategici per questa città, tra questi le priorità assolute dell'amministrazione: la messa in sicurezza del mercato coperto, cuore commerciale della città, e la ricostruzione della tanto amata passerella. Si tratta di interventi che incideranno in modo diretto sulla qualità urbana, sulla sicurezza e sulla vivibilità economica e sociale della città. Opere simboliche che segnano il passaggio concreto da una fase di programmazione a quella della realizzazione, parallelamente il piano accompagna la conclusione di importanti interventi sull'edilizia scolastica, fondamentali per questa amministrazione: la messa a regime della scuola Biancheri, la realizzazione del nuovo asilo di via Lamboglia e il completamento della nuova scuola di Ventimiglia alta. Testimonia, quindi, un impegno costante verso la sicurezza e la qualità degli spazi e il diritto allo studio attraverso edifici moderni, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico. Grande attenzione è, inoltre, dedicata alla struttura del territorio con opere di messa in sicurezza idraulica su fiumi e torrenti, interventi di manutenzione delle difese idriche e azioni di prevenzione del rischio idrologico, elementi imprescindibili per un territorio fragile come il nostro. Un ulteriore asset strategico riguarda la viabilità, mobilità e sosta con interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria. Ricordo il piano asfalti, quest'anno siamo partiti da corso Limone Piemonte, via Isnardi, via San Secondo, via Veneto, via alle Ville, via Caduti del Lavoro. Abbiamo cercato di migliorare la qualità delle nostre strade, la sicurezza dei ponti, del cavalcavia e la realizzazione e manutenzione dei parcheggi. In questo contesto si inserisce finalmente la conclusione del parcheggio di corso Genova e la possibile realizzazione del parcheggio del Funtanin. In questi giorni verrà avviata la conferenza dei servizi. Faremo anche una piccola rotatoria nell'intersezione corso Verdi e corso Toscanini. Con questo parcheggio riduciamo la pressione sulla sosta e favoriamo un'efficiente organizzazione della mobilità urbana soprattutto nei periodi di massimo afflusso turistico. Il piano prevede, inoltre, interventi sugli uffici comunali, sugli impianti sportivi e culturali con lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico oltre a interventi di rigenerazione urbana e transizione energetica orientati a una città più sostenibile e moderna. Il piano triennale delle opere pubbliche non rappresenta un semplice elenco di opere ma una vera e propria strategia di governo del territorio volta ad affrontare criticità storiche e costruire le basi per un migliore sviluppo e futuro della città. L'impegno dell'Amministrazione sarà quello di garantire adeguate coperture finanziarie, il rispetto dei tempi di realizzazione e un costante monitoraggio degli interventi affinché ogni opera programmata si tramuta in un risultato concreto per la comunità. E' quasi un anno che ho ricevuto la delega ai lavori pubblici dal sindaco e rappresenta per me un passaggio fondamentale: sarà, infatti, l'occasione per inaugurare innumerevoli cantieri e avviare opere di grande importanza con un impatto significativo per la nostra Ventimiglia. Desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali che ogni giorno supportano e spesso sopportano il sottoscritto anche oltre l'orario di lavoro. E' grazie al loro impegno quotidiano e alla loro professionalità se è possibile migliorare una città bellissima ma allo stesso tempo complessa e difficile come la nostra. Speriamo che questa città possa risorgere e continuare ad essere una città internazionale".

Si accende poi una discussione durata un'ora e mezza.