Ventimiglia approva la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Approvata, con quattro voti astenuti da parte della minoranza, in consiglio comunale a Ventimiglia la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

"La proposta deliberativa in oggetto è un altro di quei adempimenti ai quali i consigli comunali con popolazione superiore a 5mila abitanti sono chiamati da un paio di anni a questa parte" - dice il segretario generale, la dottoressa Monica Veziano illustrando la pratica - "La necessità di approvare questo provvedimento nasce dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, in particolare l'articolo 30 che prevede la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete e non. Sulla base del decreto 639 del 31-9-2023 del ministero delle imprese e del Made in Italy la ricognizione che è stata fatta dal comune di Ventimiglia da quando è entrata in vigore la normativa ad oggi riguarda la tipologia di quei servizi che vengono elencati dal decreto citato. Si tratta per quanto riguarda i servizi pubblici di rilevanza economica non a rete degli impianti sportivi, dei parcheggi, dei servizi cimiteriali, delle luci votive e del trasporto scolastico. Per quanto riguarda, invece, i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete il comune di Ventimiglia in quanto capofila del sub ambito dei rifiuti è tenuto alla predisposizione di questa relazione in quanto comune capofila. Con le schede che sono state allegate alla deliberazione in oggetto, pertanto, viene dato un inquadramento di quella che è la natura della sottoscrizione del servizio pubblico locale per la tipologia di contratto che è stato posto in essere di quello che è l'andamento economico del servizio proprio per in qualche modo rappresentare che la scelta che è stata comunque seguita dall'ente ha portato a dei risultati di economicità e di efficienza nella gestione del servizio. Anche questo tipo di ricognizione fa una fotografia di tali servizi al 31 dicembre 2024, per cui a consultivo".

"Per quanto riguarda i servizi cimiteriali dei nostri undici cimiteri può confermarmi che l'importo che è stato incassato è di 277.279 euro mentre le spese sono 175, quindi c'è un avanzo di amministrazione di 102mila euro?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' un settore che l'Amministrazione dovrebbe prendere in considerazione. Propongo all'Amministrazione per il futuro di non avere un avanzo di amministrazione in questo settore, sarebbe meglio fare investimenti per meglio rendere i campi santi nei migliori dei modi anche perché è un rispetto per chi va avanti, sia per il cimitero cittadino che per quelli frazionali".