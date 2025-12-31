 / Politica

Politica | 31 dicembre 2025, 01:21

Ventimiglia approva la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

La pratica passa con quattro voti astenuti da parte della minoranza

Approvata, con quattro voti astenuti da parte della minoranza, in consiglio comunale a Ventimiglia la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

"La proposta deliberativa in oggetto è un altro di quei adempimenti ai quali i consigli comunali con popolazione superiore a 5mila abitanti sono chiamati da un paio di anni a questa parte" - dice il segretario generale, la dottoressa Monica Veziano illustrando la pratica - "La necessità di approvare questo provvedimento nasce dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, in particolare l'articolo 30 che prevede la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete e non. Sulla base del decreto 639 del 31-9-2023 del ministero delle imprese e del Made in Italy la ricognizione che è stata fatta dal comune di Ventimiglia da quando è entrata in vigore la normativa ad oggi riguarda la tipologia di quei servizi che vengono elencati dal decreto citato. Si tratta per quanto riguarda i servizi pubblici di rilevanza economica non a rete degli impianti sportivi, dei parcheggi, dei servizi cimiteriali, delle luci votive e del trasporto scolastico. Per quanto riguarda, invece, i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete il comune di Ventimiglia in quanto capofila del sub ambito dei rifiuti è tenuto alla predisposizione di questa relazione in quanto comune capofila. Con le schede che sono state allegate alla deliberazione in oggetto, pertanto, viene dato un inquadramento di quella che è la natura della sottoscrizione del servizio pubblico locale per la tipologia di contratto che è stato posto in essere di quello che è l'andamento economico del servizio proprio per in qualche modo rappresentare che la scelta che è stata comunque seguita dall'ente ha portato a dei risultati di economicità e di efficienza nella gestione del servizio. Anche questo tipo di ricognizione fa una fotografia di tali servizi al 31 dicembre 2024, per cui a consultivo".

"Per quanto riguarda i servizi cimiteriali dei nostri undici cimiteri può confermarmi che l'importo che è stato incassato è di 277.279 euro mentre le spese sono 175, quindi c'è un avanzo di amministrazione di 102mila euro?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' un settore che l'Amministrazione dovrebbe prendere in considerazione. Propongo all'Amministrazione per il futuro di non avere un avanzo di amministrazione in questo settore, sarebbe meglio fare investimenti per meglio rendere i campi santi nei migliori dei modi anche perché è un rispetto per chi va avanti, sia per il cimitero cittadino che per quelli frazionali".

Elisa Colli

