 / Politica

Politica | 31 dicembre 2025, 03:01

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione esterna: Ventimiglia approva il programma triennale 2026-2028

Confermato in consiglio comunale il programma degli incarichi dell'anno precedente

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione esterna: Ventimiglia approva il programma triennale 2026-2028

Ventimiglia approva in consiglio comunale il programma triennale 2026/2028 per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna.

"E' una proposta deliberativa propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione" - dice il segretario generale Monica Veziano illustrando la pratica - "E' uno strumento di programmazione necessario qualora l'ente nel corso dell'esercizio decidesse di avvalersi di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna. Con questa delibera abbiamo esattamente confermato quello che era il programma degli incarichi dell'anno precedente in quanto era stato elaborato un rendiconto delle esigenze dell'attuale amministrazione".

La pratica viene approvata nonostante cinque voti astenuti da parte della minoranza.

News collegate:
 Mercato coperto, passerella, edilizia scolastica, viabilità e manutenzione straordinaria: Ventimiglia approva il Dup (Foto) - 31-12-25 04:02
 Consiglio comunale, Ventimiglia aumenta le tariffe dell'imposta di soggiorno  - 31-12-25 02:00
 Ventimiglia approva la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - 31-12-25 01:21
 Consiglio comunale, Ventimiglia approva la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie  - 31-12-25 00:39
 Ventimiglia, interventi di pulizia e trinciatura dell'alveo del rio Latte: sbarca in consiglio comunale l'interpellanza di Martinetto (Foto) - 30-12-25 23:40
 Ventimiglia, difesa e sostegno all'istituto italiano di tecnologia di Genova: votata all'unanimità la mozione del Pd - 30-12-25 22:41
 Ventimiglia, revisione della riforma regionale sulla sanità: bocciata la mozione del Pd - 30-12-25 21:42
 Ventimiglia, Sismondini abbandona il consiglio comunale: Scullino fa una mozione d'ordine - 30-12-25 20:43
 Ventimiglia, il sindaco Di Muro: "Il 2026 sarà l'anno dei cantieri e degli asfalti" - 30-12-25 19:44

Elisa Colli

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium