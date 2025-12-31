Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione esterna: Ventimiglia approva il programma triennale 2026-2028

Ventimiglia approva in consiglio comunale il programma triennale 2026/2028 per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna.

"E' una proposta deliberativa propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione" - dice il segretario generale Monica Veziano illustrando la pratica - "E' uno strumento di programmazione necessario qualora l'ente nel corso dell'esercizio decidesse di avvalersi di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna. Con questa delibera abbiamo esattamente confermato quello che era il programma degli incarichi dell'anno precedente in quanto era stato elaborato un rendiconto delle esigenze dell'attuale amministrazione".

La pratica viene approvata nonostante cinque voti astenuti da parte della minoranza.