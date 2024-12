Capodanno a Sanremo: carciofi locali protagonisti del cenone, pesce fresco e cotechino immancabili in tavola (Video)

Il conto alla rovescia per l’arrivo del 2025 è ormai iniziato e a Sanremo fervono i preparativi per il cenone di Capodanno. Come ogni anno, le tavole della città dei fiori si riempiranno di prelibatezze locali, piatti tradizionali e gli immancabili simboli augurali del Capodanno italiano.

Tra le conferme culinarie spiccano i sapori autentici della Liguria, con un ruolo di primo piano per la sardenaira, protagonista anche di accese discussioni nei giorni scorsi. Questo piatto simbolo, che porta con sé il gusto del territorio e una lunga tradizione, sarà sicuramente presente sui tavoli dei sanremesi, affermandosi come elemento imprescindibile del menu delle feste.

Non mancheranno, poi, gli evergreen italiani per eccellenza: cotechino e lenticchie, i classici della fortuna, che secondo la tradizione assicurano prosperità e benessere per l’anno nuovo. Ad accompagnarli, antipasti a base di pesce, torte salate, verdure ripiene e dolci tipici che spaziano dal pandolce genovese al panettone artigianale. Tra i prodotti più venduti nella giornata di oggi i carciofi di Sanremo, altro punto cardine della cucina matuziana.

Il cenone di Capodanno a Sanremo è un momento che unisce famiglia e amici, in cui si celebra non solo l’arrivo del nuovo anno, ma anche l’orgoglio di una cucina che valorizza le radici locali senza dimenticare di aprirsi a contaminazioni e classici della tradizione nazionale.

Tra i ristoranti della città, fervono le prenotazioni per menu studiati appositamente per l’occasione, con proposte che spaziano dai piatti della cucina marinara a soluzioni più creative, per soddisfare ogni palato. Anche le famiglie che opteranno per il cenone in casa si preparano con entusiasmo, tra la scelta degli ingredienti e la cura delle decorazioni per la tavola, pronte a salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo con gusto e convivialità.