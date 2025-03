Taggia, il CAG Stazione Centro inaugura il suo murales (Foto e video)

Oggi pomeriggio è stato inaugurato il murales realizzato dai ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) Stazione Centro di Taggia, un'opera nata da mesi di impegno e passione. Presenti all'evento l'assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni, volontari del Servizio Civile e numerosi giovani che hanno contribuito alla creazione del murales.

L'iniziativa è frutto di un progetto promosso dalle associazioni Ancora ed Effetto Farfalla, attraverso la vittoria di un bando che ha permesso di attivare due laboratori, uno artistico e uno dedicato ai giochi di ruolo. Ed è proprio da questo percorso che è nata l'idea del murales, realizzato in soli tre mesi nonostante le difficoltà affrontate nella parte finale del 2024.

"L'opera è stata creata in un momento di incertezza, ma i ragazzi hanno dimostrato dedizione, fino alla fino. Si è trattato di un lavoro lungo tre mesi, in cui all'inizio si andava con molto entusiasmo, ma verso la fine non si può negare la fatica", ha sottolineato Andrea Di Pompeo, referente del progetto. L'ultimo periodo è stato particolarmente intenso, con giornate di lavoro impegnative, ma il risultato finale è motivo di orgoglio per tutta la comunità.

L'assessore Negroni ha voluto esprimere il suo apprezzamento: "Crediamo fortemente in queste iniziative e vogliamo rafforzarle. Sappiamo che non sarà semplice, ma siamo determinati a portare avanti questi progetti. Ringrazio tutti i ragazzi per il grande lavoro svolto, perché momenti di aggregazione come questo vanno sostenuti".