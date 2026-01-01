 / Attualità

Le immagini più belle del Capodanno a Sanremo: il cielo si accende tra droni e fuochi (Foto)

L'ultima notte dell'anno di Sanremo ha regalato uno spettacolo visivo destinato a restare impresso a lungo

Il Capodanno di Sanremo ha regalato uno spettacolo visivo destinato a restare impresso a lungo. Tra il Porto Vecchio, piazzale Vesco e il lungomare, migliaia di persone hanno alzato gli occhi al cielo per assistere a una notte fatta di luci, colori e suggestioni sul mare.

Protagonista assoluto lo spettacolo dei droni, che ha disegnato figure luminose sopra l’acqua, raccontando simboli, emozioni e scorci iconici della città. Una coreografia silenziosa e affascinante, capace di trasformare il cielo in una tela in movimento, seguita poi dall’esplosione dei fuochi d’artificio, visibili da gran parte del litorale.

Le immagini più suggestive arrivano proprio dal mare: i riflessi delle luci sull’acqua, il profilo della costa illuminato a giorno e la folla raccolta lungo le banchine e sul lungomare. Un colpo d’occhio che racconta meglio di qualsiasi parola il successo della serata e l’atmosfera di festa che ha accompagnato l’ingresso nel nuovo anno.

(Fotogallery a cura di Erika Bonazinga)

Andrea Musacchio

