Sanremo, benvenuto 2026! Capodanno magico sul mare: droni e fuochi illuminano una città sold out (Foto e video)

Sanremo ha salutato l’arrivo del nuovo anno con una notte di grande spettacolo e partecipazione, confermandosi ancora una volta una delle mete più amate per il Capodanno. La città dei fiori si è presentata sold out, con alberghi e strutture ricettive pieni già da giorni, e migliaia di persone riversate sul lungomare per assistere allo show di luci, musica e colori che ha accompagnato il passaggio al 2026.

Il cuore dei festeggiamenti è stato tra piazzale Vesco e il Porto Vecchio, dove il colpo d’occhio è stato quello delle grandi occasioni: famiglie, giovani e turisti con il naso all’insù, pronti a lasciarsi sorprendere dallo spettacolo pirotecnico e dal suggestivo drone light show, che ha disegnato nel cielo simboli e immagini legate alla città e al mare. Un momento scenografico di forte impatto, capace di unire tradizione e innovazione e di regalare a Sanremo una cornice spettacolare per l’inizio dell’anno nuovo.

La musica ha fatto da filo conduttore della serata, con lo show di Gianni Rossi e Andrea Montovoli, allestito a bordo dello yacht attraccato in piazzale Vesco che ha trasformato il porto in una grande arena a cielo aperto. La distribuzione del pubblico lungo l’area costiera ha permesso a tutti di vivere l’evento, dal porto vecchio a Pian di Nave, dove la presenza del luna park ha contribuito a creare un’atmosfera ancora più festosa e partecipata.

Dal punto di vista organizzativo, tutto si è svolto secondo i piani. Il dispositivo di safety e security ha retto l’urto di una presenza massiccia di pubblico, garantendo un Capodanno ordinato e senza particolari criticità. La presenza coordinata delle forze dell’ordine, della polizia locale e degli steward ha consentito di gestire al meglio i flussi e di accompagnare la notte di festa in sicurezza.

Sanremo si è così confermata protagonista dell’inverno turistico ligure, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e di offrire un Capodanno all’altezza delle aspettative. Una notte riuscita, che ha unito spettacolo, organizzazione e partecipazione, aprendo il 2026 sotto il segno delle luci, della musica e di una città che ha dimostrato, ancora una volta, di saper accogliere e sorprendere.

(Foto Erika Bonazinga)