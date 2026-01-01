Capodanno senza emergenze: notte tranquilla per il 118, nessuna nascita tra Sanremo e Imperia

È trascorsa senza particolari criticità la notte di Capodanno sul fronte delle emergenze sanitarie. Il bilancio delle prime ore del 2026 parla di una nottata complessivamente tranquilla per il Servizio 118, impegnato in interventi di routine e in alcuni soccorsi legati agli eccessi dei festeggiamenti.

Secondo quanto riferito, gli equipaggi sono intervenuti soprattutto per assistere persone in stato di ebbrezza, senza però registrare episodi gravi o situazioni di particolare allarme. Un quadro in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni, favorito anche da una gestione ordinata degli eventi e dal dispositivo di sicurezza messo in campo sul territorio.

Nessuna novità, invece, sul fronte delle nascite. Tra Sanremo e Imperia non si sono registrati parti nella notte di San Silvestro, lasciando il primo vagito del 2026 ancora in attesa negli ospedali del Ponente.

Un avvio d’anno sereno, dunque, sia per i soccorritori sia per le strutture sanitarie, che hanno salutato l’arrivo del nuovo anno senza emergenze rilevanti.