Capodanno a Sanremo, ultimi controlli in piazzale Vesco: sicurezza confermata e yacht già pronto per lo show (Foto)

Sanremo entra nel vivo delle ultime ore che precedono il Capodanno con un assetto organizzativo ormai definito e testato. Questa mattina, in piazzale Vesco, si è riunita la Commissione di vigilanza per un sopralluogo finale sulle aree che ospiteranno i festeggiamenti, verificando le ultime situazioni operative in vista della serata. Un passaggio fondamentale, a poche ore dall’evento, in una città che è sold out da giorni e che si prepara ad accogliere migliaia di persone tra centro, porto e lungomare.

Il piano di safety e security resta invariato rispetto a quanto già predisposto nelle scorse settimane. L’area centrale della città sarà presidiata con una presenza rafforzata di forze dell’ordine, con dieci agenti della polizia locale impegnati direttamente nel dispositivo, affiancati da carabinieri, polizia e steward. Il perimetro dell’area protetta comprenderà la zona che va dal Living Garden al Victory, includendo l’asse di via Nino Bixio verso il mare, con controlli mirati sui flussi e sugli accessi.

Dal punto di vista degli eventi, il cuore della serata sarà ancora una volta il Porto Vecchio. Lo show musicale prenderà forma a bordo di uno yacht già attraccato alla banchina di piazzale Vesco, dove sarà allestita la consolle per le performance di Gianni Rossi e del dj Andrea Montovoli. Intorno a questo fulcro si svilupperà l’intero impianto della serata, con una distribuzione del pubblico pensata per evitare concentrazioni eccessive in un solo punto.

Piazzale Vesco potrà ospitare circa mille persone ed è previsto un sistema di conta degli accessi. Il pubblico sarà distribuito a ferro di cavallo tra via Nazario Sauro, piazzale Vesco, il porto vecchio e Pian di Nave. Proprio Pian di Nave, dove è collocato il luna park, resterà all’interno dell’area protetta e potrebbe risultare una delle zone più frequentate, con una presenza più ampia e diffusa rispetto ad altri spazi della città.

Accanto allo spettacolo musicale, Sanremo offrirà un Capodanno di grande impatto scenografico, con il drone light show e i fuochi d’artificio piromusicali, visibili da tutto il lungomare e dai punti panoramici della città. Uno spettacolo organizzato dall’Amministrazione comunale e realizzato da operatori autorizzati, che rappresenta l’unica deroga al divieto generale di utilizzo di artifici pirotecnici previsto dall’ordinanza sindacale.

Proprio l’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Mager, in vigore dalle 19 di oggi alle 2 di domani, disciplina la vendita e il consumo di bevande alcoliche e introduce il divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici e spray urticanti. Vietata anche la vendita per asporto di alcolici e la detenzione di bevande in vetro, lattine o contenitori potenzialmente pericolosi, mentre resta consentita la consumazione ai tavoli all’interno dei locali e nei dehors. Le sanzioni previste vanno da 50 a 5.000 euro, con sequestro dei materiali in caso di violazioni.

Nel complesso, l’obiettivo è garantire un Capodanno ordinato e sicuro, in una Sanremo già completamente piena, dove la macchina organizzativa lavora da giorni per gestire afflussi, sicurezza e spettacolo. Il sopralluogo di questa mattina ha rappresentato l’ultimo tassello prima dell’avvio ufficiale della serata, che porterà la città dei fiori a salutare il nuovo anno sotto i riflettori.