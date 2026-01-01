Tuffo in mare a Camporosso, impavidi sfidano il freddo per il Cimento di Capodanno (Foto)

Corsetta sul lungomare e tuffo in mare a Capodanno. A Camporosso mare impavidi hanno sfidato il freddo per partecipare al 'Cimento di Capodanno'.
Dopo una corsetta sul lungomare, si sono tuffati in acqua in costume per il primo bagno considerato benaugurante, un rito tradizionale che tradizionalmente unisce comunità e turisti per augurarsi il meglio.
"Diciotto valorosi sulla spiaggia di Camporosso per il primo tuffo dell’anno" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Acqua gelata ma tanto entusiasmo, sorrisi e voglia di iniziare il 2026 con energia! Complimenti a tutti!".