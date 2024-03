Sanremo: in corso Imperatrice e all'Ariston le prime riprese della sitcom 'Vita da Carlo' (Foto)

Alcune scene in corso Imperatrice ed altre alla porta carraia dell’Ariston, in via Roma. Questo il lavoro odierno della troupe della fiction ‘Vita da Carlo’, che la vede impegnata in questi giorni a Sanremo.

Carlo Verdone, insieme ad Ema Stockolma e Marcello Macchia, ha girato una serie di scene che, all’interno della sitcom targata ‘Paramount+’, lo vedrà come presentatore del Festival di Sanremo.

Di fronte all’Ariston è già pronto un ‘green carpet’ ed una serie di transenne, che ricordano molto da vicino quelli che da due anni adornano il centro di Sanremo in occasione del Festival.

Le riprese di domani si svolgeranno proprio all’interno dell’Ariston e di fronte allo storico teatro. L’unico problema per la troupe sarà quello relativo alla pioggia che, dal pomeriggio inizierà a cadere sulla nostra provincia e che, a intermittenza, proseguirà fino a domenica.

(Foto di Erika Bonazinga)