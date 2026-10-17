Sanremo Giovani anticipa all’11 dicembre: Stefano De Martino alla guida della serata che svelerà i vincitori

È stato anticipato di una settimana, a venerdì 11 dicembre, l’appuntamento con Sarà Sanremo, la serata in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo che darà ufficialmente il via al percorso verso il 77° Festival della Canzone Italiana, in programma nel 2027. Alla conduzione ci sarà il Direttore Artistico Stefano De Martino, chiamato ad accompagnare il pubblico in uno degli appuntamenti più attesi della fase di avvicinamento alla kermesse. Protagonisti saranno i giovani artisti che si contenderanno l’ultima possibilità di entrare nel cast del Festival e dare una svolta al proprio percorso musicale. La serata rappresenterà anche un primo momento di presentazione del prossimo Sanremo, perché per la prima volta saranno riuniti sullo stesso palco gli artisti selezionati per la categoria Campioni.

Il regolamento di Sanremo Giovani 2026, aggiornato da Rai anche l’8 ottobre scorso, definisce il percorso che porterà alla finale televisiva e stabilisce le modalità con cui verranno scelti i sei concorrenti. Tre arriveranno dalle selezioni di Sanremo Giovani, mentre gli altri tre saranno individuati nell’ambito di Area Sanremo 2026, il concorso promosso dal Comune di Sanremo e organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Saranno dunque sei gli artisti chiamati a esibirsi nella serata conclusiva, con l’obiettivo di conquistare l’unico posto disponibile per accedere al Festival nella categoria Campioni. La selezione sarà affidata alla Commissione Musicale, presieduta dallo stesso De Martino, sulla base di valutazioni artistiche ed editoriali.

Il cammino per i concorrenti di Sanremo Giovani è articolato in più passaggi. Dopo l’ascolto delle candidature, la Commissione Musicale selezionerà almeno 60 artisti, ammessi all’audizione dal vivo a Roma. Da questa prima prova saranno scelti 15 interpreti, che accederanno alla successiva fase a Sanremo, dove si esibiranno su base musicale. Al termine delle audizioni sanremesi verranno individuati i tre artisti destinati alla finale televisiva, ai quali si aggiungeranno i tre selezionati attraverso Area Sanremo. Il regolamento prevede inoltre momenti televisivi di presentazione per tutti e sei i finalisti, con esibizioni promozionali che non saranno sottoposte a votazione.

La posta in gioco sarà particolarmente alta: il vincitore di Sarà Sanremo accederà di diritto al 77° Festival della Canzone Italiana nella categoria Campioni. Durante la finale, i sei artisti si esibiranno dal vivo con i brani presentati nel corso delle selezioni e saranno valutati dalla Commissione Musicale. La vittoria, tuttavia, non comporterà la possibilità di portare sul palco dell’Ariston la stessa canzone utilizzata per Sanremo Giovani o Area Sanremo. Il regolamento stabilisce infatti che l’artista vincitore dovrà partecipare al Festival con un brano inedito diverso da quello presentato durante il percorso di selezione. Le modalità delle eventuali sfide, la suddivisione in gironi e il sistema di votazione saranno definiti dalla Rai e dal Direttore Artistico in base alle esigenze artistiche ed editoriali.

Anche i requisiti per partecipare alle selezioni sono precisati nel regolamento. Gli artisti devono avere compiuto 16 anni e non aver ancora compiuto 29 anni al 1° gennaio 2027, non aver mai partecipato al Festival nella categoria Campioni e non prendere parte contemporaneamente ad Area Sanremo 2026. È inoltre necessario aver pubblicato almeno due singoli, diversi dal brano inedito presentato in gara, attraverso supporti fisici, negozi digitali o piattaforme di streaming. Le canzoni candidate devono essere nuove e avere un testo in lingua italiana, pur potendo contenere parole o brevi espressioni dialettali o straniere, purché non venga snaturato il carattere complessivamente italiano del testo. La durata massima prevista per le esibizioni è di tre minuti.

Le domande di partecipazione, presentate dalle case discografiche attraverso la procedura telematica sul sito ufficiale della manifestazione, dovevano essere inviate entro le 18 del 12 ottobre, termine prorogato rispetto alla precedente scadenza del 9 ottobre. Ora l’attenzione si sposta sulle selezioni e sulla composizione del gruppo dei finalisti, che si giocheranno a Sanremo l’accesso alla serata decisiva. L’11 dicembre il Teatro del Casinò tornerà così al centro della scena musicale nazionale, ospitando un appuntamento che unirà la sfida dei giovani talenti alla prima occasione per vedere riuniti i protagonisti del Festival 2027. Per uno dei sei finalisti, la diretta su Rai1 rappresenterà l’ultimo passaggio prima del debutto tra i Campioni della più importante manifestazione della canzone italiana.