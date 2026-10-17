Sanremo accende i motori: un weekend tra rally, vino, castagne, musica e teatro

È il rombo dei motori ad annunciare uno dei fine settimana più intensi dell’autunno nel Ponente ligure. Sanremo torna capitale dei rally, con quattro competizioni che nell’arco del weekend porteranno auto ed equipaggi dal mare alle strade dell’entroterra: il 73° Rallye Sanremo, il 41° Sanremo Rally Storico, la 40ª Coppa dei Fiori e il 27° Rally delle Palme. Un grande spettacolo non soltanto per gli appassionati, perché seguire un rally significa anche poter vedere da vicino le vetture, assistere alle partenze e agli arrivi e osservare il lavoro dei meccanici nei parchi assistenza.

Il protagonista principale sarà naturalmente il 73° Rallye Sanremo, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Sabato mattina le auto potranno già essere viste in azione a San Romolo, dove dalle 7.30 si svolgerà lo shakedown. Ma uno dei momenti più spettacolari e facilmente accessibili al pubblico arriverà nel pomeriggio: alle 14.47 da Pian di Nave scatterà ufficialmente la gara e pochi minuti più tardi, alle 15, le vetture affronteranno la prova spettacolo di Porto Sole, appena 2,06 chilometri ma nel cuore della città. Poi il rally cambierà completamente scenario e si inoltrerà sulle strade dell’entroterra, con la Carpasio-Ville San Pietro, lungo il Colle d’Oggia, alle 18.04 e la Caravonica-Rezzo alle 19.07. Chi preferisce vedere le auto ferme e avvicinarsi all'atmosfera delle squadre potrà puntare invece su via Adolfo Rava, sede del parco assistenza: sabato sera le vetture vi rientreranno dalle 20.47, prima del riordino notturno in piazza Colombo dalle 21.39. Domenica si ricomincerà prestissimo: partenza alle 7 da piazza Colombo e doppio passaggio sulle tre prove di Bignone, tra San Romolo e Ghimbegna, Vignai, tra Ghimbegna e Badalucco, e Semoigo-Bajardo. Anche durante la giornata ci saranno occasioni per vedere da vicino uomini e mezzi: parco assistenza in via Adolfo Rava alle 7.07 e alle 11.40 e riordino in piazza Colombo alle 10.58. Gran finale alle 16.30 a Pian di Nave, con l'arrivo e la festa dei vincitori.

Ma il fascino di Sanremo passa anche attraverso le vetture che hanno scritto la storia dei rally. Il 41° Sanremo Rally Storico, dopo la prima tappa di venerdì, sabato lascia piazza Colombo alle 10 per affrontare le ultime due speciali: Carpasio-Ville San Pietro alle 10.49 e Caravonica-Rezzo alle 14.12. In mezzo, Imperia diventa per qualche ora il cuore della gara, con il riordino delle 11.49 e il parco assistenza delle 12.55 a Calata Anselmi, occasione particolarmente interessante per osservare le auto e il lavoro delle squadre. Poi il ritorno verso Sanremo e l'arrivo a Pian di Nave alle 17.10. Sulle stesse strade viaggeranno anche le vetture della 40ª Coppa dei Fiori, gara di regolarità riservata alle auto storiche, mentre domenica sarà il momento del 27° Rally delle Palme. Questa volta il palcoscenico principale si sposta a Bordighera, con partenza e arrivo in corso Italia, mentre le prove porteranno gli equipaggi verso San Romolo, Ghimbegna, Badalucco, Semoigo e Bajardo. È dunque un intero territorio, dalla costa alle vallate, a trasformarsi per due giorni in un grande circuito diffuso.

Calici, musica e sapori a Villa Nobel

Lasciati i motori e le sfide sulle strade del Ponente, il fine settimana sanremese cambia atmosfera e porta il pubblico tra calici, degustazioni e musica. Villa Nobel apre infatti le porte a “Vini in Villa”, due giornate che uniscono degustazioni, incontri e musica in uno dei luoghi più suggestivi della città. Sabato si comincia alle 17 con l'inaugurazione, seguita alle 18 dalla degustazione dei vini della Cantina Bersano; alle 19 sarà la volta di “Gotti di Liguria – Dolceacqua” e alle 20 dei vini del Levante ligure. La serata proseguirà con il DJ set di Davide Penna e, dalle 21, con il Moonlight Duo. Domenica si riparte alle 17: protagonisti il Ponente ligure, il Metodo Classico italiano e, alle 20, l'insolito incontro “Fumo lento & bollicine”. In serata spazio alla musica dei Pan e Pumata. Le degustazioni prevedono un massimo di trenta partecipanti.

Nell'entroterra è tempo di castagne

Ottobre, però, significa soprattutto castagne, e domenica il profumo delle caldarroste accompagnerà chi sceglierà di lasciare la costa per una giornata nei borghi.

A Pantasina, frazione di Vasia, torna la 58ª Festa della Castagna, che comincia già alle 9 con il ritrovo per la Camminata d'Autunno e le iscrizioni alla “Panta-Bike”. Alle 10 partono pedalata e camminata, alle 11 spazio ai bambini con gonfiabili e trucca bimbi e dalle 12.30 aprono gli stand con i “Sapori d'Autunno”. Nel pomeriggio, dalle 15, la festa continua con i Nosmet Rock Band. A Pietrabruna, invece, dalle 12 si accendono i fornelli per una giornata di cucina, castagne, musica e giochi per i più piccoli. A Apricale, dalle 9 alle 17, il mercatino di artigianato e prodotti tipici riempirà la piazza del paese, mentre nel pomeriggio arriveranno musica e castagne calde; il ricavato contribuirà a finanziare nuovi progetti culturali della scuola dell'infanzia. Anche Vallebona celebra l'autunno con una festa che dura l'intera giornata: dopo la Messa delle 9.15 scatterà la 38ª Marcia Panoramica, dieci chilometri tra sentieri, alture e centro storico; da mezzogiorno arriveranno specialità della tradizione e vini locali, seguiti nel pomeriggio dalla tombola. E le castagne arrivano anche a Sanremo, nella zona di Pino, dove dalle 12.30 la Parrocchia San Pietro Apostolo e la Confraternita N.S. del Suffragio propongono polentata, caldarroste, bancarelle e una mostra di disegni preparata dagli alunni della scuola elementare.

Tra Beethoven, chitarra e spiritualità

Il fine settimana offre molto anche agli appassionati di musica. Sabato alle 18 il Teatro del Casinò di Sanremo ospita l'Orchestra Sinfonica per “Beethoven prima di Beethoven, tra equilibrio e tempesta”: al pianoforte Albert Mamriev, sul podio Mateusz Moleda, con il Concerto n. 3 di Beethoven e la Sinfonia in mi bemolle maggiore op. 33 di Anton Eberl. Qualche ora prima, alle 17, il Piccolo Teatro della Federazione Operaia accoglie il 13° Concerto di San Romolo e Premio Renzo Laurano. Fabio Barricalla ricorderà il poeta sanremese, Loredana De Flaviis ne leggerà alcuni componimenti e il riconoscimento “per la Ligusticità oltreconfine” sarà assegnato al chitarrista Diego Campagna, protagonista anche di un breve recital. L'edizione è dedicata alla memoria di Roberto Carli. Domenica la musica si sposta anche a Imperia, dove alle 17 l'Oratorio di San Pietro al Parasio ospita “La voce della Preghiera”: il soprano lirico-drammatico olandese Gabriëlle Mouhlen, accompagnato al pianoforte da Piera Raineri, proporrà pagine di Fauré, Franck, Verdi, Puccini, Bellini e Gounod.

Teatro, libri e incontri

La scena teatrale domenicale porta invece a Diano Castello, dove alle 21 il Teatro Concordia inaugura la stagione amatoriale Autunno/Inverno con “Pinocchi”*, spettacolo dei giovani di FLAG Fita Liguria nato dal laboratorio condotto da Graziano Melano e ispirato, in chiave contemporanea, all'universo di Collodi.

A Imperia, alle 17.15, il Teatro dell'Attrito apre la propria stagione con “Cous Cous Party” della compagnia I Franchi: due donne bloccate nella stessa casa durante un'alluvione diventano il punto di partenza per un'indagine teatrale su solitudine, intimità, relazioni e vita digitale.

Sabato i libri trovano spazio invece a Ventimiglia, dove alle 10.30 Fulvio Manuello presenta “La giusta motivazione” al Negozio Solidale Oasis Angeli di Pace: il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Fondazione Oasis de Amor y Paz per i suoi progetti in Colombia. Ad Arma di Taggia, dalle 15.30, “Assapora un Libro” porta Dalia Lottero allo Spazio Conad con “Riflessologia Plantare Alchemica”, mentre alle 21, a Santo Stefano al Mare, Clara De Maria presenta “Mamma non mettermi a dieta”, riflessione rivolta a genitori ed educatori sul rapporto dei bambini con cibo, corpo e benessere.

Domenica, nell'Oratorio di Santa Caterina di Cervo, alle 17 arriva lo scrittore britannico Andrew Miller, finalista al Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, per presentare “La terra d'inverno”, accompagnato dagli interventi musicali degli allievi della Scuola di Musica San Giorgio.

Sport, passeggiate e sapori delle Alpi

Non mancano gli appuntamenti per chi vuole vivere il weekend in movimento. A Camporosso domenica torna la StraCamporosso – Memorial Monica Ligustro, corsa non competitiva di 7,5 chilometri aperta anche a famiglie e camminatori, con ritrovo dalle 8 e partenza alle 10 dal Palatenda di Bigauda. A Sanremo, invece, sabato e domenica il campo di Pian di Poma ospita il IX Torneo Softball Freesby Yup Under 13, con due giornate dedicate alle giovani promesse.

Chi preferisce scoprire il territorio attraverso l'arte può scegliere Bordighera: sabato e domenica alle 10.30 il “Tour Monet” parte da Villa Pompeo Mariani per ripercorrere luoghi, scorci e punti di vista che affascinarono Claude Monet durante il suo soggiorno sulla Riviera.

Infine, a Pieve di Teco il weekend profuma di cucina di montagna. Il Festival della Cucina Popolare Alpina mette insieme Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia: cena sabato dalle 19 e pranzo domenica dalle 12, sotto la tensostruttura di piazza Carenzi, tra raviöre di Montegrosso, streppa e caccialà di Mendatica, ravioles piemontesi, frico, bonet e gubana. Un viaggio gastronomico lungo l'arco alpino che chiude idealmente un fine settimana nel quale il Ponente, dal mare alle montagne, sembra davvero non voler lasciare nessuno a casa.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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