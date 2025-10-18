Sanremo: tre consiglieri di Amaie Energia fermano la richiesta del presidente, no ad una maggiore autonomia su incarichi e consulenze

Il Cda di Amaie Energia nega al presidente di stipulare vendite ed acquisti sopra i 50mila euro ma anche incarichi e consulenze ma anche ai dirigenti, che devono avere un limite parametrato agli acquisti degli ultimi tre anni.

E’ questa la decisione che è emersa all’interno del Consiglio di Amministrazione della partecipata al comune di Sanremo, nell’ultima riunione. Nel corso dell’incontro, infatti, il presidente Tommasini ha chiesto una maggiore autonomia nel poter operare nell’ambito degli incarichi e consulenze, ma si è trovato la maggioranza del Cda contro, che ha evidenziato le proprie perplessità in merito.

In particolare sarebbero state espresse dai consiglieri Fabio Finamore (in quota Filse), Liliana De Falco (indicata dal Pd) e Tiziana Ramoino (Comuni soci minori). Oltre a Tommasini era favorevole anche Mauro Albanese. Al momento della votazione, però, il consiglio ha votato all’unanimità, confermando che queste decisioni dovranno passare sempre dal Cda.

Una scelta che, di fatto, ricalca quelle del passato. Anche in Amaie, prima dell’ingresso in Rivieracqua, scelte di questo genere dovevano tutte passare dal placet del Consiglio di Amministrazione.