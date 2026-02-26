Alternativa viaria al ponte di Nervia a Ventimiglia, la maggioranza presenta un emendamento: il Pd ritira la mozione

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione del Partito Democratico incentrata sulla richiesta di uno studio finalizzato alla realizzazione di un'alternativa viaria al ponte di Nervia.

"Mi sembra chiaro che, indipendentemente dagli articoli di legge, ho delle fotografie del ponte ammalorato. E' una situazione di degrado, non solo dal punto di vista di decoro ma anche dal punto di vista della sicurezza pensando che è l'unica uscita a levante" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Negli anni la viabilità è cambiata, è evidente che la strada necessita di una soluzione alternativa o di un intervento importante e subito. Proponiamo di fare uno studio di fattibilità insieme agli enti per capire che cosa c'è da fare per avere una strada alternativa. Votando la mozione chiediamo di aprire un varco per cercare un'alternativa viaria al ponte di Nervia. Abbiamo chiesto di verificare se ci sia la possibilità di realizzare un'alternativa per dare una risposta concreta ai cittadini".

"A nome della maggioranza presentiamo un emendamento alla mozione" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "E' un emendamento perché c'è stata un'aggiunta nelle premesse. E' stato abrogato l'impegno perché ci sono dei punti da chiarire. Non si può non tenere in considerazione che questa amministrazione sta procedendo per dare uno sbocco alla viabilità ventimigliese. Viene inserito che si prende atto dello studio sul cavalcavia del Nervia. Non c'è pericolo ma c'è da fare manutenzione. Il comune e le Ferrovie tramite convenzione possono intervenire insieme nell'ordinaria manutenzione del ponte. Sui famosi calcinacci ci sarà l'attenzione e il ripristino voluto. Ci auguriamo che possa essere approvato l'emendamento e in seguito la mozione emendata".

"Non è un emendamento, è una nuova mozione" - interviene il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "La mozione di emendamento non può abrogare integralmente la mozione, questa è una nuova mozione. Fatevi una mozione vostra".

"Avete le foto del ponte? fa pena. E' una situazione che va avanti da tempo" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "E' molto pericoloso. Non c'è neanche da discutere. Chiedo al sindaco di far vedere le foto alla filiera per riuscire a fare qualche intervento in via d'urgenza".

"Qual è l'alternativa?" - chiede il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco.

Dopo cinque minuti di sospensione della seduta la pratica, alla fine, viene ritirata dal Pd.