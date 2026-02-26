Edilizia residenziale pubblica, convenzione triennale fra Ventimiglia e Arte Imperia: approvata all'unanimità

Ventimiglia approva all'unanimità la bozza di convenzione triennale fra Comune e azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Imperia per l'affidamento ad Arte Imperia di funzioni di competenza comunale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e provvedimenti conseguenti.
"Ringrazio Arte Imperia sempre attenta alle esigenze della nostra città. Rappresenta un'emergenza sociale che tocca le classi sociali più in difficoltà. La convenzione prevede 48mila euro, una cifra che include il mantenimento di uno sportello per quattro aperture al mese" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Non possiamo più ignorare l'elefante. Abbiamo una drammatica sproporzione tra richieste di aiuto e disponibilità di alloggi. Il nostro obiettivo deve essere crearne altri. Dobbiamo cercare di rendere il nostro territorio attrattivo, proponendo aree su cui edificare. Significa garantire il diritto all'abitare. In politica ci va del coraggio".
"In merito alla richiesta di case popolari vorrei porre all'attenzione del consiglio comunale la necessità di dover intervenire tempestivamente negli alloggi che necessitano di interventi" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Auspico che gli interventi dei servizi sociali siano tali da permettere a più persone di non dover usufruire di residenze comunali. Impegniamoci a migliorare le condizioni economiche dei cittadini di Ventimiglia per evitare di dover creare altri alloggi".