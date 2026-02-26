Nuovi asfalti a Ventimiglia, Di Muro: "Primi interventi in via Chiappori e in via Veneto"

"Ieri abbiamo festeggiato una giornata storica con l'avvio dei lavori della passerella. Un'altra priorità di Ventimiglia è la cura della strada. Comunico con piacere un investimento di 730mila euro per il centro e le frazioni" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro in consiglio comunale.

"La manutenzione straordinaria delle strade rappresenta una priorità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere le attività economiche e garantire maggiore standard di sicurezza agli automobilisti. Questa settimana partiranno gli interventi in via Chiappori e in via Veneto" - fa sapere il primo cittadino - "Un'attenzione particolare sarà rivolta alle frazioni".

"Il piano asfalti di quest’anno interesserà il rifacimento della passeggiata a mare, dal Resentello sino a via alla Spiaggia e via Sottoconvento, da via Chiappori a via Mazzini, il rifacimento di parte di via della Resistenza e via Buonarroti in frazione Latte, nonché la sistemazione di tratti di via Maneira" - sottolinea Di Muro - "Un intervento che testimonia l’impegno concreto della nostra amministrazione".