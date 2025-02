Festival di Sanremo: il 22 maggio la decisione del Consiglio di Stato. Mager: "Settimana prossima delibera di giunta per prepararsi"

L'annuncio della dead line per il prossimo 22 maggio in merito al ricorso effettuato dalla Rai al Consiglio di Stato ha lasciato colpiti i sanremesi, che dovranno aspettare quindi ancora tre mesi prima di sapere cosa sarà della kermesse, e di come, a seconda della risposta, il Comune deciderà di muoversi.

In merito alla questione il sindaco Alessandro Mager è intervenuto sulla questione nel corso del consiglio comunale, prima ancora che venisse affrontata qualsiasi alta questione all'ordine del giorno.

"Partiamo da una situazione in cui la convenzione Rai sarebbe comunque cessata al termine di questo Festival, ma come sapete il Tar della Liguria si è espresso dicendo che la procedura di affidamento doveva essere diversa. La Rai e anche noi come Comune abbiamo fatto ricorso contro la sentenza, rivendicando l'operato fatto dal Comune sul Festival. A ora non si è discusso della sospensiva, ma si è rimandato il tutto al 22 maggio, quando il Consiglio di Stato entrerà anche nel merito. Verrà quindi depositato il dispositivo per capire se il doppio ricorso è stato accolto o respinto. Una volta depositato si sa come andrà a finire".

"Ora noi non possiamo attendere fino al 22 maggio e abbiamo quindi disposto a creare un gruppo che opererà in merito a manifestazione di interesse. Settimana prossima verrà fatta una riunione di giunta in cui indicare cosa dovrebbe essere inserito in una manifestazione di interesse dal nostro punto di vista. Il Festival non è una manifestazione che si può organizzare in breve tempo,, e noi dobbiamo agire. Con la delibera fisseremo i paletti da cui partire per l'organizzazione del Festival".