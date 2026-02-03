Sanremo: inaugurati i nuovi tapis roulant della stazione ferroviaria, con Wi-Fi e rete 5g in arrivo (Foto e video)

Capolinea più atteso alla stazione ferroviaria di Sanremo: si è svolta l’inaugurazione dei nuovi tapis roulant, segnando la conclusione di un intervento atteso da anni da pendolari e viaggiatori. Con il taglio del nastro, la struttura si presenta ora rinnovata e più funzionale, sia dal punto di vista tecnico che estetico. "È un momento atteso, siamo davvero contenti che si sia giunti alla conclusione - ha commentato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager - A ottobre 2024 eravamo venuti qui con l’assessore Sindoni per lamentare una situazione ormai insostenibile. Da allora è stata fatta molta strada ed era importante chiudere questa vicenda all’inizio del Festival".

I tappeti mobili, già pienamente operativi, sono stati affiancati dal completamento delle finiture e da un intervento di abbellimento lungo il tunnel che collega l’ingresso ai binari. Ai lati del corridoio sono stati svelati nuovi cartelloni di accoglienza dedicati ai turisti, pensati per migliorare l’impatto visivo della stazione e offrire un’immagine più curata della città a chi arriva a Sanremo. Al tagli del nastro ha preso parte una fetta nutrita dell'amministrazione cittadina, con il viceswindaco Fulvio Fellegara, gli assessori Ester Moscato e Massimo Donzella, i consiglieri Alessandro Marenco, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra.

"Quando ci hanno prospettato il piano degli investimenti quasi non ci credevo - ha dichiarato l’assessore al Turismo, Manifestazioni e Sport Alessandro Sindoni - È stato fatto un lavoro enorme e anche a noi sono arrivate moltissime lamentele nel tempo. Oggi è una soddisfazione: diamo un grande abbellimento turistico alla città. Spero che piacciano le immagini di Sanremo che abbiamo fatto installare". L’operazione rientra in un percorso avviato nel 2024, quando il Comune aveva avviato i primi contatti con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per affrontare le criticità storiche dell’impianto. Oltre ai nuovi tapis roulant, è stata realizzata anche una connessione internet all’interno della stazione, contribuendo a un generale ammodernamento della struttura.

Dal punto di vista tecnico e degli investimenti, RFI ha illustrato un intervento di ampia portata: "La sinergia con le amministrazioni è fondamentale – ha spiegato Davide Famà, responsabile della Direzione Operativa Stazioni Area Nord-Ovest di RFI –. Ringrazio il sindaco: ci siamo presi un impegno e lo abbiamo portato avanti, nonostante le difficoltà legate ai tempi e alla mole dei lavori. L’investimento per i nuovi tappeti mobili è stato di 3 milioni di euro: si tratta di impianti completamente elettrogestiti, con un sistema di manutenzione più semplice. A questo si aggiunge un investimento complessivo di 15 milioni di euro per l’ammodernamento della stazione, che comprende connessione internet, nuove telecamere e impianto antincendio. In futuro interverremo anche su scale mobili e ascensori".

Con un investimento di 3 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha sostituito completamente tutto l’impianto dotandolo di controllo elettronico a microprocessore, sensoristica di sicurezza di ultima generazione. Sono inoltre presenti illuminazione a LED e luci di segnalazione per migliorare la visibilità e la sicurezza nelle zone di imbarco e sbarco. I sistemi sono configurati con il sistema SEM, che consentirà, entro il mese di maggio, la telegestione dalla Control Room Stazioni garantendo una maggiore velocità di intervento in caso di guasto con conseguente riduzione dei tempi di fermo dell’impianto. A completamento, di questo importante intervento RFI, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, ha installato in stazione il sistema Wi Fi, attivo dallo scorso anno, con accesso libero alla rete dati per tutta l’utenza, previa registrazione gratuita e sta sostituendo e implementando il numero delle telecamere presenti in stazione che da 52 passeranno a 142 dotate di funzioni di “Machine Learning”, particolarmente utili per la velocizzazione delle investigazioni delle Forze di Polizia in caso di commissione di reati e rinnovando gli impianti di diffusione sonora per l’informazione al pubblico, prevenzione incendi e di illuminazione, con tecnologia a led, con una maggiore efficienza energetica in ogni ambiente aperto al pubblico della fermata. A questi si aggiungerà, il prossimo anno, una prima fase per la sostituzione delle due scale mobili presenti e a seguire dei quattro ascensori. Questi interventi testimoniano l’impegno costante di RFI nel rendere la stazione di Sanremo sempre più moderna, sicura ed efficiente, a beneficio di tutti i viaggiatori e della comunità locale.

Ad integrazione degli interventi realizzati e in corso di realizzazione il Comune di Sanremo (assessorato al turismo) ha realizzato una comunicazione visiva per i turisti con una ventina di pannelli per dare il benvenuto, contenenti un qrcode dedicato a scoprire le bellezze della città, nonché con la brandizzazione degli armadi metalli di comando dei tapis roulant. Per lungo tempo i frequenti disservizi legati al mancato funzionamento dei tapis roulant avevano suscitato numerose segnalazioni da parte dei pendolari, costretti a percorrere a piedi un tunnel di diversi metri, spesso con bagagli al seguito. Una situazione particolarmente disagevole per le persone anziane e considerata dannosa anche per l’immagine turistica della città, dal momento che la stazione rappresenta uno dei principali punti di accesso a Sanremo.

Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Marco Scajola, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento: "Senza questi lavori non si sarebbe potuto garantire un servizio adeguato ai cittadini. Il tapis roulant era atteso da tantissimo tempo e sapevamo quanto il disagio fosse sentito. Questo intervento dà un input importante, che si unirà all’arrivo di nuovi treni veloci, potenziando un sistema di viabilità fondamentale. Il lavoro sinergico deve continuare, perché Sanremo, per il nome che porta, deve avere una stazione efficiente ed efficace". Scajola ha inoltre annunciato che nei giorni del Festival Regione Liguria garantirà un potenziamento dei collegamenti ferroviari.

Anche il viceministro dei trasporti Eodardo Rixi ha fatto reperire un messaggio in merito: “Gli interventi realizzati alla stazione di Sanremo confermano l’impegno del Gruppo Ferrovie dello Stato e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel migliorare sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi ferroviari. L’investimento da 3 milioni di euro, inserito in un piano complessivo da 15 milioni, è il risultato di un lavoro puntuale e coordinato tra Rfi e i tecnici del Mit. Un lavoro che consente di offrire ai cittadini una stazione più efficiente, tecnologica e attenta alle esigenze quotidiane di viaggiatori e territorio. Le stazioni non sono solo luoghi di transito, ma strutture strategiche di mobilità e sicurezza: investire sulla loro qualità significa investire sullo sviluppo e sulla competitività del Paese”.

La conclusione dei lavori, avvenuta a poche settimane dall’inizio del Festival, chiude così una vicenda lunga e complessa e restituisce alla città una stazione più moderna, accessibile e accogliente, all’altezza del suo ruolo di porta d’ingresso per residenti e turisti.