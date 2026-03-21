Parcheggi a pagamento, SìAmo Camporosso: "Il gratta e sosta è superato, servono parcometri e chiarezza per l’estate 2026"

"Il gratta e sosta è superato, servono parcometri e chiarezza per l’estate 2026" - dice il gruppo consiliare di opposizione SìAmo Camporosso composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina che hanno presentato un’interpellanza per fare chiarezza sulla gestione dei parcheggi a pagamento a Camporosso Mare in vista della stagione estiva 2026.
"Secondo quanto emerso da segnalazioni raccolte tra commercianti e operatori della zona, l’Amministrazione avrebbe già parlato informalmente della possibile installazione di parcometri al posto dell’attuale sistema del gratta e sosta'" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza - "Il sistema del gratta e sosta negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti creando difficoltà sia ai commercianti, che devono occuparsi della distribuzione dei tagliandi, sia ai cittadini e ai turisti che spesso sono costretti a girare tra i negozi per trovarli".
Secondo l’opposizione, l’introduzione dei parcometri potrebbe rappresentare "una soluzione più semplice, moderna e funzionale per la gestione della sosta, eliminando disagi inutili e rendendo il pagamento più immediato per tutti. Se davvero l’Amministrazione intende andare in questa direzione lo dica chiaramente e spieghi con quali atti e con quali tempi. Non è corretto che decisioni che riguardano turismo, commercio e viabilità emergano solo attraverso indiscrezioni".
"Con l’interpellanza si chiede, quindi, al Sindaco e alla Giunta di chiarire se per l’estate 2026 sia prevista l’installazione dei parcometri a Camporosso Mare; a che punto sia l’iter amministrativo per l’eventuale introduzione del nuovo sistema; quali siano le tempistiche previste per la sua attivazione" - afferma la minoranza che ha chiesto che la questione venga discussa nel prossimo Consiglio comunale - "Parliamo di una scelta che riguarda residenti, turisti e attività economiche e che merita trasparenza e rispetto per il ruolo del Consiglio comunale”.