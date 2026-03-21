Parcheggi a pagamento, SìAmo Camporosso: "Il gratta e sosta è superato, servono parcometri e chiarezza per l’estate 2026"

"Il gratta e sosta è superato, servono parcometri e chiarezza per l’estate 2026" - dice il gruppo consiliare di opposizione SìAmo Camporosso composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina che hanno presentato un’interpellanza per fare chiarezza sulla gestione dei parcheggi a pagamento a Camporosso Mare in vista della stagione estiva 2026.

"Secondo quanto emerso da segnalazioni raccolte tra commercianti e operatori della zona, l’Amministrazione avrebbe già parlato informalmente della possibile installazione di parcometri al posto dell’attuale sistema del gratta e sosta'" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza - "Il sistema del gratta e sosta negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti creando difficoltà sia ai commercianti, che devono occuparsi della distribuzione dei tagliandi, sia ai cittadini e ai turisti che spesso sono costretti a girare tra i negozi per trovarli".