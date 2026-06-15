Sanremo, l'Hotel Des Anglais ha ospitato il primo Congresso di Gioventù Nazionale Imperia

All'hotel Des Anglais di Sanremo si è svolto il primo congresso di Gioventù Nazionale di Imperia, desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai neo eletti, presidente Tommaso Cicerone, ai dirigenti Roberta Minasso e Ludovico Robaldo.

"Un sentito ringraziamento va al presidente del congresso Domenico Carbone per il lavoro svolto e ad Andrea Cacciavillani, che in questi anni di militanza ha saputo dedicare impegno, passione e spirito di servizio alla nostra comunità politica".

Lo dichiara il Senatore Gianni Berrino, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

"Ringrazio inoltre tutti i presenti, tra cui l’Assessore della regione Liguria Luca Lombardi, il Coordinatore cittadino di Imperia Paolo Strescino e il Coordinatore di Sanremo Tonino Consiglio, la cui partecipazione ha testimoniato l’importanza di questo momento di crescita e consolidamento per il movimento giovanile. Ai nuovi eletti rivolgo l’augurio di svolgere il proprio incarico con entusiasmo, responsabilità e dedizione, mantenendo sempre vivi quei valori di identità, rispetto, coerenza, meritocrazia e amore per la Nazione che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia".

"Sono certo che sapranno rappresentare al meglio le nuove generazioni, portando avanti con orgoglio il nostro progetto politico e contribuendo a costruire una classe dirigente preparata, credibile e radicata sul territorio. Buon lavoro a tutti. Viva Gioventù Nazionale, viva Fratelli d’Italia", ha concluso Berrino